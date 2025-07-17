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00730不畏台股高檔 7月17日完成填息
富邦投信的富邦台50（006208）與富邦台灣半導體（00892）16日盤中順利完成填息後，17日富邦臺灣優質高息（00730）不畏台股高檔整理順利完成填息，讓參與配息的投資人再度歡呼。00730這次每單位配息0.11元。
富邦投信指出，預期關稅答案揭曉後，股市將回歸產業基本面，根據美系投行最新報告顯示，2025年全球半導體市場規模將達7,250億美元，年增約15%，台廠身處半導體供應鏈關鍵角色，隨AI的強勁需求及半導體的周期循環重啟，整體市場氛圍可望偏多，建議投資人可適時配置市值型ETF與高股息ETF，參與產業動能帶來的成長機會。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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