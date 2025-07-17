00730不畏台股高檔 7月17日完成填息

相信大家都有看到最近關於（00918）大華優利高填息30的報導，當下也有不少位粉絲私訊我，詢問我對這件事情的看法，主要是配息相關的規範，以及接下來的配息能力會不會受到影響？ 我主動寫信去問了大華銀的客服。以下是我整理他們的回覆內容及新聞報導說詞：關於配息討論，大華銀表示自2025年第一季（包含3月6月之配息）起，本公司（大華銀）於辦理收益分配時，已全面依照主管機關規範進行收益分配作業。

2025-07-17 09:53