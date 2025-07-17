爆冷門！官股護盤指標大風吹…00961買氣輾壓0050、00919成新寵

國際市場震盪，美國「川普關稅」政策陰霾仍有未確定性，為穩定市場信心，國安基金於14日例會後宣布將持續護盤。由於國安基金實際持股標的並未即時公布，投資人普遍將八大官股行庫的買賣超動向，視為觀察國安基金操作的風向球。

國家隊怎麼布局？前十大買超標的揭密！根據CMoney統計至7月16日的資料，7月以來官股券商買超標的仍以高股息ETF為主力。買超張數排行第一名為元大高股息（0056），達37,684張；值得注意的是，富蘭克林華美FT臺灣永續高息（00961）以36,120張的買超量、僅差1564張，緊追在後。

其後排名依序為群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒（00982A）、國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息30（00900）、聯邦台精彩50（009804）、中信中國高股息（00882）及主動野村臺灣優選（00980A）。

市場分析，00961竄紅成黑馬主因為高配息率，00961日前宣布首度除息，每股配發0.115元，年化配息率上看15%。00961已於昨日（16日）除息，以最後買進日（15日）收盤價9.33元計算，除息參考價為9.21元。即使在除息後，00961昨日成交量仍突破1.2萬張，位居台股ETF成交量排行前十名，顯示市場熱度不減。

00961股價今日最高觸及9.28元，正穩步邁向填息之路。理財專家表示，觀察其目前成分股的配息狀況良好，持股標的長榮、陽明等個股配息穩健，預期將於8月公告的配息結果應「不會太差」，值得投資人期待。

今（18）日台股早盤開高震盪，指數來到23,139點，上漲97點。權值股台積電在法說會前夕早盤上漲5元，來到1,135元，為大盤續創波段新高提供動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。