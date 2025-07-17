快訊

大叔只靠ChatGPT減重11公斤燦笑不已！身材變化照、訓練清單曝光超驚人

國票金擬增資樂天銀是瞄準改選？從日方股東態度看端倪

爆林俊憲訂陸貨 侯漢廷喊話「亭妃姐」：我只能幫到這了

00918「超配」卻促使高股息回歸正常？專家：理性面對殖利率到健康範圍

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
台股示意圖。記者葉信菉／攝影
台股示意圖。記者葉信菉／攝影

這幾天有一則新聞關於金管會糾正大華銀投信違規「配發資本利得平準金」事情，原因是「對於00918收益分配作業將已實現資本損益平準金納入已實現資本利得範疇進行收益分配與基金信託契約第17條之約定不符」，針對此事大華銀的回應是「公司內部會計與主管機關在帳目之分類上有所出入造成，經主管機關建議已調整施行。」

藉由此事，也讓我深入去瞭解究竟什麼是「已實現與未實現資本損益」和「已實現與未實現資本損益平準金」，看起來有點繞口令，然而差別在於後面「平準金」三個字。

以下整理網路資料給大家瞭解一下：

所謂的「已實現與未實現資本損益」是ETF投資組合中，股票或債券買賣所產生的實際（已實現）或潛在（未實現、帳面上）的損益。

但是「已實現與未實現資本損益平準金」，這個概念重點在於「平準金機制」，指的是ETF因為上面提到的「已實現與未實現資本損益」當中，因為投資人申購或買回所產生的金額，為了維持配息穩定性而特別提列的會計科目，作用是為了平穩配息且避免配息因為大量買進被稀釋。資金來源是申購與買回的價金中屬於資本損益的部分。

這次事件的癥結點就在於，金管會認為00918以不得配息科目來維持單季配息率逾3%，有違反規定及誤導投資人的嫌疑。

我想這次的問題點應該不大，但是經過金管會的糾正之後，業者間「可能」會比較理性面對配息這件事情，而不是一味衝高配息率來譁眾取寵，也讓高息ETF的配發回到一個比較健康的範圍，我認為這是一件正向發展的事件。

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 00918大華優利高填息30 ETF

相關新聞

爆冷門！官股護盤指標大風吹…00961買氣輾壓0050、00919成新寵

國際市場震盪，美國「川普關稅」政策陰霾仍有未確定性，為穩定市場信心，國安基金於14日例會後宣布將持續護盤。由於國安基金實際持股標的並未即時公布，投資人普遍將八大官股行庫的買賣超動向，視為觀察國安基金操

00918「超配」卻促使高股息回歸正常？專家：理性面對殖利率到健康範圍

這幾天有一則新聞關於金管會糾正大華銀投信違規「配發資本利得平準金」事情，原因是「對於00918收益分配作業將已實現資本損益平準金納入已實現資本利得範疇進行收益分配與基金信託契約第17條之約定不符」，針對此事大華銀的回應是「公司內部會計與主管機關在帳目之分類上有所出入造成，經主管機關建議已調整施行。」 藉由此事，也讓我深入去瞭解究竟什麼是「已實現與未實現資本損益」和「已實現與未實現資本損益平準金」，看起來有點繞口令，然而差別在於後面「平準金」三個字。

「國民ETF」00878填息囉！填息率穩壓0056、00919…173萬股民賺到真正高股息

173萬人嗨了！國泰永續高股息（00878）今（17）日早盤股價來到21.27元，順利完成填息。市場法人指出，高股息ETF填息才代表投資人真正領到息，否則就等同於配本金而已，攤開熱門高股息ETF如00

00918股息超配...以後績效受影響？稀飯「仍有底氣」：7、8 月又有活水

相信大家都有看到最近關於（00918）大華優利高填息30的報導，當下也有不少位粉絲私訊我，詢問我對這件事情的看法，主要是配息相關的規範，以及接下來的配息能力會不會受到影響？ 我主動寫信去問了大華銀的客服。以下是我整理他們的回覆內容及新聞報導說詞：關於配息討論，大華銀表示自2025年第一季（包含3月6月之配息）起，本公司（大華銀）於辦理收益分配時，已全面依照主管機關規範進行收益分配作業。

009810搶進！全球藍籌ETF掛牌 一次掌握美歐日百大企業、輝達蘋果全納入

保德信第二檔ETF保德信全球藍籌ETF（009810）於16日正式掛牌上市，009810為全台首檔追蹤標普全球100指數的ETF，所篩選出來的成分股除了美國指標企業之外，更涵蓋歐洲、日本和新興市場的龍

市值型ETF黑馬現身…00938擊敗0050、006208！老牛：靠三招突圍、上半年報酬稱王

市值型＋兩招養肥牛！ 上半年ETF市場有不少大事發生，投資人最關注的幾件事情： 0056 配息縮水、00878 也下修金額，那該怎麼辦？ 市值型ETF重奪焦點，那該選0050還是0062

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。