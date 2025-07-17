00918「超配」卻促使高股息回歸正常？專家：理性面對殖利率到健康範圍

這幾天有一則新聞關於金管會糾正大華銀投信違規「配發資本利得平準金」事情，原因是「對於00918收益分配作業將已實現資本損益平準金納入已實現資本利得範疇進行收益分配與基金信託契約第17條之約定不符」，針對此事大華銀的回應是「公司內部會計與主管機關在帳目之分類上有所出入造成，經主管機關建議已調整施行。」

藉由此事，也讓我深入去瞭解究竟什麼是「已實現與未實現資本損益」和「已實現與未實現資本損益平準金」，看起來有點繞口令，然而差別在於後面「平準金」三個字。

以下整理網路資料給大家瞭解一下：

所謂的「已實現與未實現資本損益」是ETF投資組合中，股票或債券買賣所產生的實際（已實現）或潛在（未實現、帳面上）的損益。

但是「已實現與未實現資本損益平準金」，這個概念重點在於「平準金機制」，指的是ETF因為上面提到的「已實現與未實現資本損益」當中，因為投資人申購或買回所產生的金額，為了維持配息穩定性而特別提列的會計科目，作用是為了平穩配息且避免配息因為大量買進被稀釋。資金來源是申購與買回的價金中屬於資本損益的部分。

這次事件的癥結點就在於，金管會認為00918以不得配息科目來維持單季配息率逾3%，有違反規定及誤導投資人的嫌疑。

我想這次的問題點應該不大，但是經過金管會的糾正之後，業者間「可能」會比較理性面對配息這件事情，而不是一味衝高配息率來譁眾取寵，也讓高息ETF的配發回到一個比較健康的範圍，我認為這是一件正向發展的事件。

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