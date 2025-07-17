快訊

大叔只靠ChatGPT減重11公斤燦笑不已！身材變化照、訓練清單曝光超驚人

國票金擬增資樂天銀是瞄準改選？從日方股東態度看端倪

爆林俊憲訂陸貨 侯漢廷喊話「亭妃姐」：我只能幫到這了

「國民ETF」00878填息囉！填息率穩壓0056、00919…173萬股民賺到真正高股息

聯合新聞網／ 綜合報導
00878今早順利填息，近兩年填息率高達83%，明顯領先0056與00919，讓投資人配息同時資本價值也回穩，被譽為高股息ETF中的「填息王」。聯合報系資料照
00878今早順利填息，近兩年填息率高達83%，明顯領先0056與00919，讓投資人配息同時資本價值也回穩，被譽為高股息ETF中的「填息王」。聯合報系資料照

173萬人嗨了！國泰永續高股息（00878）今（17）日早盤股價來到21.27元，順利完成填息。市場法人指出，高股息ETF填息才代表投資人真正領到息，否則就等同於配本金而已，攤開熱門高股息ETF如0056、00878、00919的填息表現，可發現00878的填息表現最亮眼，也因此才被譽為「國民ETF」。

攤開熱門高股息ETF的填息表現，以近兩年（2024-2025年）來看，0056共已配息7次，截至今日共填息5次，填息率約71%；00878則共配息6次，填息率約83%，代表幾乎次次配息都能填息；而近來以高配息打響名號的00919截至今日填息率僅有33%，代表強硬配出高息的背後，股息並沒有回歸本來的價位。綜合來說，以00878的填息率最高，讓投資人享有領息小確幸的同時，真正賺到錢。

市場法人說明，假如沒有填息，配出的錢導致股價下降，那就只是左手換右手，而且若以人的「心理帳本」來說，容易將領到的息當作是意外之財，將息收拿來犒賞自己，因此在未填息的情況下，賺了股息賠了價差，而支出又提高，長期來說就是「荷包破洞」。

台股加權指數在前兩年屢創新高，高股息ETF在賺到資本利得的同時，也將上漲的股價拿來當作息收配發給投資人，使得配息率動輒超過10%，但其實台股的個股配息率多約4-6%，如今台股歷經股災，未再創高的情況下，配息率只能逐漸下調。法人指出，可以預見未來所有高股息ETF的年化殖利率都會回歸6%左右，目前高股息ETF只是在打心理戰，看誰能撐得久，但若不提早逐步調降配息，可能會出現「13%腰斬至6%」的慘案發生，目前看來00878、0056已決定健康養生，其中00878作為「永續」高股息，應會將配息回歸至正常水準，讓配得長久成為主要目標，讓投資人每季享受到應有的合理息收，在資產配置上更有餘裕。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息 0056元大高股息

延伸閱讀

台積電（2330）最年輕副總李文如傳接輝達台灣區總經理！驚訝：底價不都被知道了？

平均每人領近9600元！00918配息再創話題 台股後市看多、善用股利再投入

00878本季配息猜0.5元？存股哥：我的王牌…張數跟股息肯定越來越多

台灣關稅高於32％？外交部「不能說樂觀盡力談判」…被讚最誠實一次

相關新聞

爆冷門！官股護盤指標大風吹…00961買氣輾壓0050、00919成新寵

國際市場震盪，美國「川普關稅」政策陰霾仍有未確定性，為穩定市場信心，國安基金於14日例會後宣布將持續護盤。由於國安基金實際持股標的並未即時公布，投資人普遍將八大官股行庫的買賣超動向，視為觀察國安基金操

00918「超配」卻促使高股息回歸正常？專家：理性面對殖利率到健康範圍

這幾天有一則新聞關於金管會糾正大華銀投信違規「配發資本利得平準金」事情，原因是「對於00918收益分配作業將已實現資本損益平準金納入已實現資本利得範疇進行收益分配與基金信託契約第17條之約定不符」，針對此事大華銀的回應是「公司內部會計與主管機關在帳目之分類上有所出入造成，經主管機關建議已調整施行。」 藉由此事，也讓我深入去瞭解究竟什麼是「已實現與未實現資本損益」和「已實現與未實現資本損益平準金」，看起來有點繞口令，然而差別在於後面「平準金」三個字。

「國民ETF」00878填息囉！填息率穩壓0056、00919…173萬股民賺到真正高股息

173萬人嗨了！國泰永續高股息（00878）今（17）日早盤股價來到21.27元，順利完成填息。市場法人指出，高股息ETF填息才代表投資人真正領到息，否則就等同於配本金而已，攤開熱門高股息ETF如00

00918股息超配...以後績效受影響？稀飯「仍有底氣」：7、8 月又有活水

相信大家都有看到最近關於（00918）大華優利高填息30的報導，當下也有不少位粉絲私訊我，詢問我對這件事情的看法，主要是配息相關的規範，以及接下來的配息能力會不會受到影響？ 我主動寫信去問了大華銀的客服。以下是我整理他們的回覆內容及新聞報導說詞：關於配息討論，大華銀表示自2025年第一季（包含3月6月之配息）起，本公司（大華銀）於辦理收益分配時，已全面依照主管機關規範進行收益分配作業。

009810搶進！全球藍籌ETF掛牌 一次掌握美歐日百大企業、輝達蘋果全納入

保德信第二檔ETF保德信全球藍籌ETF（009810）於16日正式掛牌上市，009810為全台首檔追蹤標普全球100指數的ETF，所篩選出來的成分股除了美國指標企業之外，更涵蓋歐洲、日本和新興市場的龍

市值型ETF黑馬現身…00938擊敗0050、006208！老牛：靠三招突圍、上半年報酬稱王

市值型＋兩招養肥牛！ 上半年ETF市場有不少大事發生，投資人最關注的幾件事情： 0056 配息縮水、00878 也下修金額，那該怎麼辦？ 市值型ETF重奪焦點，那該選0050還是0062

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。