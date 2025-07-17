「國民ETF」00878填息囉！填息率穩壓0056、00919…173萬股民賺到真正高股息

173萬人嗨了！國泰永續高股息（00878）今（17）日早盤股價來到21.27元，順利完成填息。市場法人指出，高股息ETF填息才代表投資人真正領到息，否則就等同於配本金而已，攤開熱門高股息ETF如0056、00878、00919的填息表現，可發現00878的填息表現最亮眼，也因此才被譽為「國民ETF」。

攤開熱門高股息ETF的填息表現，以近兩年（2024-2025年）來看，0056共已配息7次，截至今日共填息5次，填息率約71%；00878則共配息6次，填息率約83%，代表幾乎次次配息都能填息；而近來以高配息打響名號的00919截至今日填息率僅有33%，代表強硬配出高息的背後，股息並沒有回歸本來的價位。綜合來說，以00878的填息率最高，讓投資人享有領息小確幸的同時，真正賺到錢。

市場法人說明，假如沒有填息，配出的錢導致股價下降，那就只是左手換右手，而且若以人的「心理帳本」來說，容易將領到的息當作是意外之財，將息收拿來犒賞自己，因此在未填息的情況下，賺了股息賠了價差，而支出又提高，長期來說就是「荷包破洞」。

台股加權指數在前兩年屢創新高，高股息ETF在賺到資本利得的同時，也將上漲的股價拿來當作息收配發給投資人，使得配息率動輒超過10%，但其實台股的個股配息率多約4-6%，如今台股歷經股災，未再創高的情況下，配息率只能逐漸下調。法人指出，可以預見未來所有高股息ETF的年化殖利率都會回歸6%左右，目前高股息ETF只是在打心理戰，看誰能撐得久，但若不提早逐步調降配息，可能會出現「13%腰斬至6%」的慘案發生，目前看來00878、0056已決定健康養生，其中00878作為「永續」高股息，應會將配息回歸至正常水準，讓配得長久成為主要目標，讓投資人每季享受到應有的合理息收，在資產配置上更有餘裕。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。