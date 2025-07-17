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AI 供應鏈進補 含輝ETF受惠深

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國政府已於7月15日重新批准輝達（NVDA）向中國大陸出口H20晶片，預估將為輝達全年帶來150至200億美元的營收貢獻。路透
美國政府已於7月15日重新批准輝達（NVDA）向中國大陸出口H20晶片，預估將為輝達全年帶來150至200億美元的營收貢獻。路透

16日市場傳出美國總統川普考慮撤換聯準會主席鮑爾，美股一度下挫，但川普隨後澄清無此規劃，強調除非鮑爾涉入欺詐，否則「極不可能」撤換其職位，安撫市場情緒。三大指數隨即反彈，那斯達克指數上漲0.25%，再創歷史新高：標普500指數也收高0.32%，僅費半指數因艾司摩爾（ASML）重挫導致下跌。

此外，美國政府已於7月15日重新批准輝達（NVDA）向中國大陸出口H20晶片，預估將為輝達全年帶來150至200億美元的營收貢獻，推升EPS約0.4至0.5美元，激勵股價站上170美元歷史新高。超微（AMD）也有望取得向中國大陸出口MI308晶片的銷售許可，對營收與獲利亦為利多。

中國信託投信基金經理人王建武指出，輝達近期利多不斷，除獲美國政府批准輝達向大陸出口H20晶片外，也受惠AI伺服器晶片GB200備貨需求推升，加上AI導入擴大至車用、機器人與邊緣運算等應用，產業動能強勁，機構法人陸續調高輝達目標價，顯示其前景備受看好。

今年掛牌的中信美國創新科技（009801）聚焦美國科技巨頭與前瞻科技企業，其中輝達為009801最大成分股。王建武表示，AI產業鏈成長動能仍強，在此趨勢下，輝達在AI晶片的領導地位短期內不會改變，而各項創新應用如機器人、自駕車等，目前也有不錯的發展，可望為含有輝達成分的ETF注入新一波投資契機。

含輝ETF關稅戰低點以來漲幅排行。(資料來源：CMoney)
含輝ETF關稅戰低點以來漲幅排行。(資料來源：CMoney)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

輝達 美國 晶片

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