全球1兆美元俱樂部出爐 寒武紀殺進亞洲八強

中美貿易戰休兵，6月中國財新非製造業指數(PMI)符合市場預期，數據顯示生產活動加速，大陸官方持續落實以舊換新計畫，支撐國內消費需求，法人機構預估大陸官方將於7月底政治局會議上，評估下半年將出台的政策，研究表示，為應對國際間衝擊和AI人工智慧發展，若政府提出有效刺激措施，將會成為吸引外資投資大陸股市的關鍵因素，後市來看，持續關注受惠政策支持的龍頭企業。

依今年7月2日股市的收盤價計算，全球市值最高的公司是輝達，亞洲除了台積電（2330）、三星還有哪些半導體巨頭？在亞洲前12大市值半導體公司中，台灣有三家，日本有四家，韓國有兩家及中國大陸有三家。值得注意的是，全球市值最高企業中，寒武紀殺進亞洲8強，且寒武紀納入00887 ETF成份股之一。

若投資人看好中國科技趨勢，永豐中國科技50大ETF（00887）正好涵蓋AI晶片與科技應用相關企業，是捕捉長線紅利的有效工具，投資人可以中長線行情審慎樂觀來看，短線若遇較大回檔修正可分批逢低布局。

永豐投信表示，大陸已成全球關鍵供應者，受制於美國對先進製程設備與技術的出口限制，大陸半導體產業策略性地將產能擴充聚焦於成熟節點。據法人機構統計，大陸在全球28奈米以上及以上晶圓代工製程的產能占比，從2024年中國成熟製程晶片產能占全球市場約34％，預計在2027年將會攀升至47％，甚至可能突破半數門檻，進一步站穩全球成熟製程晶片製造關鍵地位，顯示大陸正加速掌控成熟製程供應鏈的主導權。

永豐中國科技50大ETF研究團隊表示，科技股為大陸首選，根據統計大陸科技股自2024年9月低點以來累計上漲超過30%，成為大陸股市中的強勢族群；即便經歷這波漲勢，科技股的本益比仍處於相對低位，展現出良好的投資價值，成為投資大陸股市的首選族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。