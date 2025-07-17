快訊

大叔只靠ChatGPT減重11公斤燦笑不已！身材變化照、訓練清單曝光超驚人

國票金擬增資樂天銀是瞄準改選？從日方股東態度看端倪

爆林俊憲訂陸貨 侯漢廷喊話「亭妃姐」：我只能幫到這了

聽新聞
0:00 / 0:00

全球1兆美元俱樂部出爐 寒武紀殺進亞洲八強

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球市值最高企業中，寒武紀殺進亞洲8強。（新華社）
全球市值最高企業中，寒武紀殺進亞洲8強。（新華社）

中美貿易戰休兵，6月中國財新非製造業指數(PMI)符合市場預期，數據顯示生產活動加速，大陸官方持續落實以舊換新計畫，支撐國內消費需求，法人機構預估大陸官方將於7月底政治局會議上，評估下半年將出台的政策，研究表示，為應對國際間衝擊和AI人工智慧發展，若政府提出有效刺激措施，將會成為吸引外資投資大陸股市的關鍵因素，後市來看，持續關注受惠政策支持的龍頭企業。

依今年7月2日股市的收盤價計算，全球市值最高的公司是輝達，亞洲除了台積電（2330）、三星還有哪些半導體巨頭？在亞洲前12大市值半導體公司中，台灣有三家，日本有四家，韓國有兩家及中國大陸有三家。值得注意的是，全球市值最高企業中，寒武紀殺進亞洲8強，且寒武紀納入00887 ETF成份股之一。

若投資人看好中國科技趨勢，永豐中國科技50大ETF（00887）正好涵蓋AI晶片與科技應用相關企業，是捕捉長線紅利的有效工具，投資人可以中長線行情審慎樂觀來看，短線若遇較大回檔修正可分批逢低布局。

永豐投信表示，大陸已成全球關鍵供應者，受制於美國對先進製程設備與技術的出口限制，大陸半導體產業策略性地將產能擴充聚焦於成熟節點。據法人機構統計，大陸在全球28奈米以上及以上晶圓代工製程的產能占比，從2024年中國成熟製程晶片產能占全球市場約34％，預計在2027年將會攀升至47％，甚至可能突破半數門檻，進一步站穩全球成熟製程晶片製造關鍵地位，顯示大陸正加速掌控成熟製程供應鏈的主導權。

永豐中國科技50大ETF研究團隊表示，科技股為大陸首選，根據統計大陸科技股自2024年9月低點以來累計上漲超過30%，成為大陸股市中的強勢族群；即便經歷這波漲勢，科技股的本益比仍處於相對低位，展現出良好的投資價值，成為投資大陸股市的首選族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00887永豐中國科技50大

延伸閱讀

豪華車的「中國智駕」競賽：繼賓士、奧迪後，BMW 也與 Momenta 聯手打造新世代智慧駕駛

陸AI硬體市場規模躍增

陸全年GDP增長目標 投行上調

大陸再制裁！沈伯洋父親公司 海關廢止登記註冊

相關新聞

爆冷門！官股護盤指標大風吹…00961買氣輾壓0050、00919成新寵

國際市場震盪，美國「川普關稅」政策陰霾仍有未確定性，為穩定市場信心，國安基金於14日例會後宣布將持續護盤。由於國安基金實際持股標的並未即時公布，投資人普遍將八大官股行庫的買賣超動向，視為觀察國安基金操

00918「超配」卻促使高股息回歸正常？專家：理性面對殖利率到健康範圍

這幾天有一則新聞關於金管會糾正大華銀投信違規「配發資本利得平準金」事情，原因是「對於00918收益分配作業將已實現資本損益平準金納入已實現資本利得範疇進行收益分配與基金信託契約第17條之約定不符」，針對此事大華銀的回應是「公司內部會計與主管機關在帳目之分類上有所出入造成，經主管機關建議已調整施行。」 藉由此事，也讓我深入去瞭解究竟什麼是「已實現與未實現資本損益」和「已實現與未實現資本損益平準金」，看起來有點繞口令，然而差別在於後面「平準金」三個字。

「國民ETF」00878填息囉！填息率穩壓0056、00919…173萬股民賺到真正高股息

173萬人嗨了！國泰永續高股息（00878）今（17）日早盤股價來到21.27元，順利完成填息。市場法人指出，高股息ETF填息才代表投資人真正領到息，否則就等同於配本金而已，攤開熱門高股息ETF如00

00918股息超配...以後績效受影響？稀飯「仍有底氣」：7、8 月又有活水

相信大家都有看到最近關於（00918）大華優利高填息30的報導，當下也有不少位粉絲私訊我，詢問我對這件事情的看法，主要是配息相關的規範，以及接下來的配息能力會不會受到影響？ 我主動寫信去問了大華銀的客服。以下是我整理他們的回覆內容及新聞報導說詞：關於配息討論，大華銀表示自2025年第一季（包含3月6月之配息）起，本公司（大華銀）於辦理收益分配時，已全面依照主管機關規範進行收益分配作業。

009810搶進！全球藍籌ETF掛牌 一次掌握美歐日百大企業、輝達蘋果全納入

保德信第二檔ETF保德信全球藍籌ETF（009810）於16日正式掛牌上市，009810為全台首檔追蹤標普全球100指數的ETF，所篩選出來的成分股除了美國指標企業之外，更涵蓋歐洲、日本和新興市場的龍

市值型ETF黑馬現身…00938擊敗0050、006208！老牛：靠三招突圍、上半年報酬稱王

市值型＋兩招養肥牛！ 上半年ETF市場有不少大事發生，投資人最關注的幾件事情： 0056 配息縮水、00878 也下修金額，那該怎麼辦？ 市值型ETF重奪焦點，那該選0050還是0062

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。