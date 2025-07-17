00918股息超配...以後績效受影響？稀飯「仍有底氣」：7、8 月又有活水

相信大家都有看到最近關於（00918）大華優利高填息30的報導，當下也有不少位粉絲私訊我，詢問我對這件事情的看法，主要是配息相關的規範，以及接下來的配息能力會不會受到影響？

我主動寫信去問了大華銀的客服。以下是我整理他們的回覆內容及新聞報導說詞：關於配息討論，大華銀表示自2025年第一季（包含3月6月之配息）起，本公司（大華銀）於辦理收益分配時，已全面依照主管機關規範進行收益分配作業。

那接下來的配息會不會受影響呢？我有去觀察00918的最新淨值組成，目前「收益平準金」還有1.45元，算是還有底氣。

7、8月也有不少成分股即將除息，後續也還會挹注新的股利來源。

我也整理過各大高股息ETF持股的「預估殖利率」，有興趣可以去那篇文章看看！一般來說，以5~6%的殖利率作為觀察基準，其餘的部分就可以視為額外加分項。

除了大家最熟悉的「股利所得」之外，如果市場行情表現不錯，已實現資本利得這些也都能成為合法配息來源。

00918在9月也將進行下一次的收益分配，屆時我也會幫大家整理最新的配息資料，記得追蹤我哦！

投資人願意提問、願意關心自己的投資，是件很棒的事。監督投信，是我們作為投資人該有的責任，也是保護自己的方式。只要大家願意多了解，就能做出更安心的判斷！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。