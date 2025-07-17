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市值型ETF黑馬現身…00938擊敗0050、006208！老牛：靠三招突圍、上半年報酬稱王

聯合新聞網／ 股海老牛
市值型ETF焦點重回基本面，老牛點名凱基優選30（00938）上半年報酬率+0.49%，勝過0050與006208。中央社
市值型ETF焦點重回基本面，老牛點名凱基優選30（00938）上半年報酬率+0.49%，勝過0050與006208。中央社

市值型＋兩招養肥牛！

上半年ETF市場有不少大事發生，投資人最關注的幾件事情：

0056 配息縮水、00878 也下修金額，那該怎麼辦？

市值型ETF重奪焦點，那該選0050還是006208？

還是...有什麼沒被大家發現的「黑馬」？

老牛從數據中看到上半年最強的市值型ETF，不是0050、也不是006208，而是「凱基優選30（00938），報酬率 +0.49%，硬是把老大哥們比下去

你可能還不太認識00938？老牛幫你一針見血拆解「三大勝出關鍵」：

親民價格，入門門檻低

發行價只有15元，小資族買一張沒壓力，第一次投資ETF也能輕鬆參與！

多因子選股，實力抗震

它不只是看市值，還從「獲利能力、財務品質、下行風險」三大面向挑股票，幫你過濾出會賺錢又穩健的體質好公司，成功抗住今年上半年的震盪行情！

配置更分散，風險不集中

00938也持有台積電，但占比壓在30%以下，和0050、006208「幾乎綁在台積電身上」的結構很不一樣，讓它有機會在台積電盤整時突圍而出！

老牛加碼：想投資市值型ETF？這兩招買法一定要學起來！

技巧一：定期定額

不用抓低點、不用看盤，每月固定時間、固定金額進場，用時間幫你攤平成本。這就像養牛一樣，每個月餵一口草，養久了自然壯大！

尤其像00938這種報酬穩、波動低、結構分散的ETF，最適合這種長期定期定額的慢慢投資法。讓你安心投、晚上睡得穩！

技巧二：逢低加碼

遇到市場大跌、像今年4月的股災級修正，就是你加碼的大好時機！你可以設定原則：像是每跌5%就多加碼一次，或是帳上報酬變負就再買一筆。這樣做不只能拉低成本，還能在反彈時加速回本、放大績效！

「定期定額，是你的自動駕駛；逢低加碼，讓你的報酬翻倍！」

ETF的世界早就不是「單選題」，而是「組合策略」的時代。你選的，不只是代號，而是背後的邏輯與風險配置方式。想穩穩養牛、安心投資，就從策略對的ETF開始！

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 ETF 00938凱基台灣優選30 006208富邦台50 0050元大台灣50

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