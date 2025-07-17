市值型ETF黑馬現身…00938擊敗0050、006208！老牛：靠三招突圍、上半年報酬稱王
市值型＋兩招養肥牛！
上半年ETF市場有不少大事發生，投資人最關注的幾件事情：
0056 配息縮水、00878 也下修金額，那該怎麼辦？
市值型ETF重奪焦點，那該選0050還是006208？
還是...有什麼沒被大家發現的「黑馬」？
老牛從數據中看到上半年最強的市值型ETF，不是0050、也不是006208，而是「凱基優選30（00938），報酬率 +0.49%，硬是把老大哥們比下去！
你可能還不太認識00938？老牛幫你一針見血拆解「三大勝出關鍵」：
親民價格，入門門檻低
發行價只有15元，小資族買一張沒壓力，第一次投資ETF也能輕鬆參與！
多因子選股，實力抗震
它不只是看市值，還從「獲利能力、財務品質、下行風險」三大面向挑股票，幫你過濾出會賺錢又穩健的體質好公司，成功抗住今年上半年的震盪行情！
配置更分散，風險不集中
00938也持有台積電，但占比壓在30%以下，和0050、006208「幾乎綁在台積電身上」的結構很不一樣，讓它有機會在台積電盤整時突圍而出！
老牛加碼：想投資市值型ETF？這兩招買法一定要學起來！
技巧一：定期定額
不用抓低點、不用看盤，每月固定時間、固定金額進場，用時間幫你攤平成本。這就像養牛一樣，每個月餵一口草，養久了自然壯大！
尤其像00938這種報酬穩、波動低、結構分散的ETF，最適合這種長期定期定額的慢慢投資法。讓你安心投、晚上睡得穩！
技巧二：逢低加碼
遇到市場大跌、像今年4月的股災級修正，就是你加碼的大好時機！你可以設定原則：像是每跌5%就多加碼一次，或是帳上報酬變負就再買一筆。這樣做不只能拉低成本，還能在反彈時加速回本、放大績效！
「定期定額，是你的自動駕駛；逢低加碼，讓你的報酬翻倍！」
ETF的世界早就不是「單選題」，而是「組合策略」的時代。你選的，不只是代號，而是背後的邏輯與風險配置方式。想穩穩養牛、安心投資，就從策略對的ETF開始！
◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言