109萬投資人息利雙收！半導體利多激勵11檔台股 ETF 當日即填息

16日是7月台股ETF除息高峰日，統計共有15檔除息，逾131萬位受益人屏息以。在AI巨頭輝達利多消息激勵下，加上台積電領軍上揚，大盤指數開高走高，並成功站上23,000點關卡，終場上漲206.96點，漲幅0.91%，收在23,042.9點，連帶也激勵15檔當日除息的台股ETF中，包括群益半導體收益(00927)等11檔完成填息。

群益投信台股ETF研究團隊表示，近日台股受到半導體利多激勵表現氣勢如虹，半導體技術是AI發展之關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自IC設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期，投資人不妨透過台股半導體ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志指出，台股今年來受川普關稅之亂影響，使得市場充滿不確定性，盤勢忽漲忽跌。不過，隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，亦可望持續從中受益，川普關稅議題雖然為金融市場帶來干擾，但大致上仍不改台灣電子產業供應鏈受惠狀況。在AI長線趨勢明確、商機應用遍地開花下，台系半導體供應鏈仍有望雨露均霑，支撐其未來的獲利表現。整體而言，基於產業成長動能可期，台股半導體ETF更是長線布局一籃子優質半導體股的首選。

00927是第一檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。00927追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。因具有半導體投資、高息訴求雙題材，而吸引不少關注半導體成長與追求兼顧收益的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。