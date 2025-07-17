掛牌首日就開紅盤！009810搶下藍籌股風口 首檔標普全球100 ETF亮相賺錢了

PGIM保德信全球跨國藍籌100 ETF（009810）7/16掛牌上市，收盤15.10元，高於發行價15元，首日成交量達10,942張，參與首波申購的投資人開盤即見小幅獲利。

在川普再次上台後，多國面臨25%到50%的新關稅威脅，讓市場投資情緒轉趨謹慎。然而，具有全球布局的大型企業，如輝達、蘋果、LV等跨國龍頭，憑藉高毛利與定價力，更具轉嫁成本能力，可降低貿易政策帶來的衝擊。

009810為全台首檔追蹤「標普全球100指數」的ETF，這是保德信投信推出的第二檔ETF，基金於7月7日成立、15日完成建倉，今正式上市。該ETF屬於海外股票型ETF，以新台幣計價，採年配息機制，保管銀行為中國信託商業銀行，經理人為黃相慈，經理費0.8%、保管費0.2%。

009810追蹤的標普全球100指數由S&P Dow Jones指數公司編製，選股母體來自標普全球1200成分股，並以自由流通市值加權，成分股須具備市值超過50億美元，且30%以上的收入與資產來自海外，藉此篩選出具全球競爭力的跨國藍籌企業。根據7月14日資料，009810前十大持股分別為輝達、微軟、蘋果、亞馬遜、博通、Alphabet（A/C股）、摩根大通、禮來與埃克森美孚。相較中小型企業更能在震盪中維持穩定成長，也凸顯009810投資組合的防禦性與成長性兼具。

009810採每季定審模式，每年3、6、9、12月依據市場變化調整成分股，能更即時掌握投資趨勢。根據保德信整理資料，標普全球100指數近10年含息累積報酬率達204%，年化報酬率11.8%，優於同期間MSCI世界指數的133%與8.8%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。