快訊

川普否認解雇鮑爾…美股由跌轉升 道瓊震盪500點、那指再創新高

薇帕颱風最快下午生成 吳德榮：周末有大量降雨潛勢 2地影響最劇

AI大利多激勵 兩檔半導體ETF一日填息

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
受到AI利多消息激勵，台股大盤昨（16）日走揚，連帶也激勵昨天除息的3檔半導體ETF填息表現，其中，00927群益半導體收益、00952凱基台灣AI50等兩檔完成填息，也讓9.2萬人息利雙收。(路透)
受到AI利多消息激勵，台股大盤昨（16）日走揚，連帶也激勵昨天除息的3檔半導體ETF填息表現，其中，00927群益半導體收益、00952凱基台灣AI50等兩檔完成填息，也讓9.2萬人息利雙收。(路透)

昨（16）日台股大盤在人工智慧（AI）巨頭輝達利多消息激勵下，加上台積電領軍上揚，大盤指數開高走高，並成功站上2萬3000點關卡，連帶也激勵昨天除息的3檔半導體ETF填息表現，其中，00927群益半導體收益、00952凱基台灣AI50等兩檔完成填息，也讓9.2萬人息利雙收。

00927是第一檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。因具有半導體投資、高息訴求雙題材，吸引不少關注半導體成長與追求兼顧收益的投資人。

群益投信台股ETF研究團隊表示，近日台股受到半導體利多激勵表現氣勢如虹，半導體技術是AI發展的關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自IC設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期，建議投資人不妨透過台股半導體ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業的營運成果，亦滿足收益需求。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志指出，台股今年來受川普關稅之亂影響，使得市場充滿不確定性，盤勢忽漲忽跌。不過，隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，亦可望持續從中受益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 半導體 ETF

延伸閱讀

半導體利多激勵台股大漲 00927填息、7.2萬投資人息利雙收

平均每人領近9600元！00918配息再創話題 台股後市看多、善用股利再投入

投信基金 規模增2.7%

「0056不夠用？」00919配息入帳…真星華：國際大廠00924新同學登場！

相關新聞

11檔台股ETF 一日填息

台積電昨（16）日拉抬台股登上23,000點關卡，也是7月台股ETF除息高峰日，有15檔台股ETF除息交易，逾131萬位...

AI大利多激勵 兩檔半導體ETF一日填息

昨（16）日台股大盤在人工智慧（AI）巨頭輝達利多消息激勵下，加上台積電領軍上揚，大盤指數開高走高，並成功站上2萬300...

ETF三大強棒 2025年規模增千億

加權指數站上2.3萬點，帶動台股ETF績效長紅規模衝高，統計74檔台股ETF規模已達3.38兆元，創歷史新高紀錄。統計今...

新興亞股ETF犀利 越南最耀眼

觀察7月以來海外股票型ETF前十名，多檔亞洲新興市場股市包括越南、中國、亞太等表現亮眼。其中，越南股市則有6.1%漲幅表...

川普雙核心投資加持 AI、電力商品迎政策紅利

美國總統川普有意砸700億美元邀請多家企業強化投資美國AI及能源產業。根據外電報導，川普在賓州宣布將在能源和基礎設施協議...

六檔ETF商品換股 7月17日生效

臺灣指數公司昨（16）日公告包含富邦公司治理、富邦特選高股息30、FT臺灣Smart、富邦臺灣中小、中信臺灣智慧50在內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。