川普雙核心投資加持 AI、電力商品迎政策紅利

美國總統川普有意砸700億美元邀請多家企業強化投資美國AI及能源產業。根據外電報導，川普在賓州宣布將在能源和基礎設施協議投入920億美元，以滿足科技巨擘推動人工智慧發展而大增的電力需求，激勵AI、電力兩類ETF績效翻紅。

根據CMoney統計至15日止，以科技股為主的那斯達克指數，自4月8日低點已急彈35.4%，以投資美國電力基建類股為主的「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」，同期間也大漲31.3%，漲幅不輸那指。

從美國銀行最新統計數據顯示，除科技相關指數在4月至7月期間，出現近16年最大增幅。在川普AI、能源雙核心政策帶旺下，美國電力基建類股指數，也隨美科技股走強，同步出現波段漲勢，顯示市場投資人對AI領域和電力能源市場具高度信心。

新光投信量化投資團隊表示，從輝達H20晶片銷陸解禁、美國晶片製造商AMD獲准重啟對陸出口MI308 AI晶片來看，顯示美方放寬美企對中晶片出口限制，AI政策態度已轉向。

川普上任以來，即不斷釋出新能源政策指導方針，從5月核能復興計畫、到最新700億美元AI大建設方案，都強調確保美國供電維持穩定，升級美國電力發展為國家安全首要關鍵，具戰略產業地位。預期美國電力基建產業，將是川普構建美國AI霸主版圖中，具成長潛力的投資領域。新光投信建議，AI運算快速成長，數據中心對能源穩定性，與碳排放目標壓力倍增，核能成為不可忽視的解決方案，目前已有不少美科技巨頭攜手核電業者展開布局。

復華投信指出，因AI蓬勃發展，資料中心需要大量電力的問題仍未解決，看好相關能源電力建設股，預估股價整理後還有上攻機會。

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