新興亞股ETF犀利 越南最耀眼

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

觀察7月以來海外股票型ETF前十名，多檔亞洲新興市場股市包括越南、中國、亞太等表現亮眼。其中，越南股市則有6.1%漲幅表現相對突出，胡志明指數從4月份的低點反彈至今已有33%表現。

越南股市目前正值越企公布財報的關鍵時期，市場焦點將由政策轉移至基本面，股市有望在政策、經濟與企業獲利表現三利多帶動下，中長線表現可期，建議可透過越南ETF、越南主動式基金採單筆分批或定時定額方式，參與市場成長。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，預計富時指數將於2025年10月將越南升級為新興市場地位，長期有機會吸引大量外資流入，增強估值吸引力和市場的潛力。

越南今年上半年GDP成長率7.52%，創下近15年來最高上半年增幅，第2季GDP年成長率達7.96%，由工業生產及國內消費帶動；2025年前六個月公共投資年增42%。

同時，信貸也大幅成長，上半年成長10%，年增率超過19%，目前越南銀行利率水準仍保持在較低水平，有益於信貸成長維持並延續當前經濟成長動能。

此外，陳仲愷分析，根據當地券商報告指出，上市企業獲利前景向好，預計2025年企業獲利將保持兩位數的成長，預估可望落在12~14%，而2026年，隨著經濟復甦勢頭的增強和扶持政策的有效實施，企業增長可延續。

復華中國5GETF經理人吳允翔指出，隨關稅不確定性淡化，市場回歸基本面表現，成長性較突出的AI趨勢科技題材，再度回歸市場資金主流。

目前全球及中國市場對AI算力需求有增無減，隨各大廠持續投入資本支出，將進一步增添相關通訊設備產業成長動能，使5G通訊、人工智能等主題標的後市仍具表現機會，建議可納入參與陸港股AI產業趨勢之投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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