六檔ETF商品換股 7月17日生效

臺灣指數公司昨（16）日公告包含富邦公司治理（00692）、富邦特選高股息30、FT臺灣Smart、富邦臺灣中小、中信臺灣智慧50在內的五檔台股ETF，以及華南永昌台灣環境永續高股息指數基金所追蹤的指數進行定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動7月17日起生效，合計總規模約762.35億元。

富邦特選高股息30、富邦臺灣中小的追蹤指數定期審核生效日（含）起設有五個交易日的指數調整過渡期。

富邦公司治理此次100檔成分股新增21檔；富邦特選高股息30在30檔成分股中換26檔；FT臺灣Smart指數成分股檔數非固定，此次在112檔成分股中新增44檔、刪除26檔，總持股130檔；富邦臺灣中小50檔成分股換45檔；中信臺灣智慧50在50檔成分股中換1檔；華南永昌台灣環境永續高股息指數基金30檔成分股中換13檔。

富邦公司治理本次年度指數調整，因應今年4月第11屆公司治理評鑑結果，針對該指數成分股進行汰弱留強的調整，電子及金融仍是該指數最大權重，調整檔數相較以往減少約三成。

富邦特選高股息30今年第二度換股，納入五檔金控股，相較出口導向的電子股受美國對等關稅的影響較低。

富邦臺灣中小調整完成後標的指數預計近八成為電子類股，餘為金融及傳產類股，依據過往經驗，當指數電子類股占比提高至八成且進入產業旺季有機會向上表現。細項產業類股上，以電子零組件、資訊服務、電子通路、生技醫療及電機機械等為大宗。

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金換股後航運類股比重下滑，半導體與科技族群占比上升，產業結構正朝高附加價值與綠色轉型方向調整。新增個股多來自半導體、電子零組件及生技醫療等，剔除者則因流動性或股利穩定性不足。

展望後市，富邦投信表示，除了受惠AI相關議題及電子產品出口以外，許多美國廠商搶在對等關稅公布前先行備貨，使6月台灣出口創單月新高，打破過去五窮六絕的產業循環，投資人可以關注在等關稅稅率公布後是否會讓第3季的傳統淡季更淡的情形。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。