ETF三大強棒 2025年規模增千億

加權指數站上2.3萬點，帶動台股ETF績效長紅規模衝高，統計74檔台股ETF規模已達3.38兆元，創歷史新高紀錄。統計今年以來台股ETF規模已增加5,807.7億元，其中元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919），今年以來規模都增加逾千億元。

觀察今年以來規模增加前十大的台股ETF，除了0056、群益台灣精選高息，另外國泰永續高股息、元大台灣高息低波、大華優利高填息30共五檔高息季配型上榜，囊括一半席次，顯示季配型台股高息ETF還是相對受投資人青睞。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，國人喜愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來得低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。今年以來台股市場面臨多樣波動，高息資產具備易漲抗跌的特性，可望為投資組合帶來穩定的收益。

伴隨國際股市氣氛好轉，近期台股站穩所有均線之上，且融資餘額在2,200多億元低量，籌碼並未失控，相對有利後市表現。考量短期關稅政策的進展仍受關注，股市呈區間波動可能性偏高。不過從存股的角度來看，存股族則可利用台股拉回時逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，就產業面觀察，AI與高階製造投資動能未減、台灣出口回升，內外資輪動活絡，對台股整體中期仍偏多看待。建議聚焦具成長性與法人買盤加持的主流多頭族群，包含高殖利率金融股，法人籌碼積極偏多操作個股，雲端服務供應商（CSP）業者資本支出上修受惠族群、美國AI基建台股受惠族群等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。