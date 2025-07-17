ETF三大強棒 2025年規模增千億

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股ETF今年規模增加前十名 圖／經濟日報提供
台股ETF今年規模增加前十名 圖／經濟日報提供

加權指數站上2.3萬點，帶動台股ETF績效長紅規模衝高，統計74檔台股ETF規模已達3.38兆元，創歷史新高紀錄。統計今年以來台股ETF規模已增加5,807.7億元，其中元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919），今年以來規模都增加逾千億元。

觀察今年以來規模增加前十大的台股ETF，除了0056、群益台灣精選高息，另外國泰永續高股息、元大台灣高息低波、大華優利高填息30共五檔高息季配型上榜，囊括一半席次，顯示季配型台股高息ETF還是相對受投資人青睞。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，國人喜愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來得低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。今年以來台股市場面臨多樣波動，高息資產具備易漲抗跌的特性，可望為投資組合帶來穩定的收益。

伴隨國際股市氣氛好轉，近期台股站穩所有均線之上，且融資餘額在2,200多億元低量，籌碼並未失控，相對有利後市表現。考量短期關稅政策的進展仍受關注，股市呈區間波動可能性偏高。不過從存股的角度來看，存股族則可利用台股拉回時逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，就產業面觀察，AI與高階製造投資動能未減、台灣出口回升，內外資輪動活絡，對台股整體中期仍偏多看待。建議聚焦具成長性與法人買盤加持的主流多頭族群，包含高殖利率金融股，法人籌碼積極偏多操作個股，雲端服務供應商（CSP）業者資本支出上修受惠族群、美國AI基建台股受惠族群等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

半導體利多激勵台股大漲 00927填息、7.2萬投資人息利雙收

平均每人領近9600元！00918配息再創話題 台股後市看多、善用股利再投入

川普關稅震盪台股！避險去處在哪？官股悄掃貨高息ETF：這檔超車00878

主動式台股ETF 績效狂飆 靈活操作成致勝關鍵

相關新聞

11檔台股ETF 一日填息

台積電昨（16）日拉抬台股登上23,000點關卡，也是7月台股ETF除息高峰日，有15檔台股ETF除息交易，逾131萬位...

ETF三大強棒 2025年規模增千億

加權指數站上2.3萬點，帶動台股ETF績效長紅規模衝高，統計74檔台股ETF規模已達3.38兆元，創歷史新高紀錄。統計今...

新興亞股ETF犀利 越南最耀眼

觀察7月以來海外股票型ETF前十名，多檔亞洲新興市場股市包括越南、中國、亞太等表現亮眼。其中，越南股市則有6.1%漲幅表...

川普雙核心投資加持 AI、電力商品迎政策紅利

美國總統川普有意砸700億美元邀請多家企業強化投資美國AI及能源產業。根據外電報導，川普在賓州宣布將在能源和基礎設施協議...

六檔ETF商品換股 7月17日生效

臺灣指數公司昨（16）日公告包含富邦公司治理、富邦特選高股息30、FT臺灣Smart、富邦臺灣中小、中信臺灣智慧50在內...

美股科技巨頭財報陸續公布 這檔ETF搶鏡

美國重量級科技七巨頭將於7月下旬陸續公布財報，包含特斯拉、Alphabet、微軟、超微（AMD）、Meta、高通，8月起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。