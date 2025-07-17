11檔台股ETF 一日填息
台積電昨（16）日拉抬台股登上23,000點關卡，也是7月台股ETF除息高峰日，有15檔台股ETF除息交易，逾131萬位受益人屏息以待，當日即有11檔完成填息。
法人指出，ETF填息速度與成分股表現具高度相關性，這些ETF除息當天即完成填息，展現其成分股強勁動能與市場資金的高度認同。
群益投信台股ETF研究團隊表示，近日台股受到半導體利多激勵表現氣勢如虹，半導體技術是AI發展關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自IC設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期，投資人不妨透過台股半導體ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業營運成果，亦滿足收益需求。
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志指出，台股今年來受川普關稅影響，市場充滿不確定性，盤勢忽漲忽跌。不過，隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，亦可望持續從中受益。
在AI長線趨勢明確、商機應用遍地開花下，台系半導體供應鏈仍有望雨露均霑，支撐其未來的獲利表現。整體而言，基於產業成長動能可期，台股半導體ETF更是長線布局一籃子優質半導體股的首選。
兆豐投信表示，看好此波科技投資熱潮，投資人可關注美國及台灣半導體相關ETF，近期火熱的電池備援電力模組（BBU）題材亦納入兆豐電子高息等權ETF選股策略中，透過股利率、獲利成長及研發費用等指標篩選優質電子企業納入持股，50檔成分股完全透明揭露，提供投資人參與科技趨勢投資的新選擇。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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