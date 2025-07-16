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保德信全球藍籌ETF 009810 7月16日掛牌上市 掌握100檔全球關鍵企業

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

保德信第二檔ETF保德信全球藍籌ETF（009810）於16日正式掛牌上市，009810為全台首檔追蹤標普全球100指數的ETF，所篩選出來的成分股除了美國指標企業之外，更涵蓋歐洲、日本和新興市場的龍頭企業，一檔掌握全球關鍵企業。

009810前十大成分股包括輝達（NVIDIA）(12.1%)、微軟(11.4%)、蘋果(9.5%)、亞馬遜(6.5%)、博通(3.9%)、Alphabet(A)(3.2%)、Alphabet(C)(2.6%)、摩根大通(2.4%)、禮來(1.9%)、埃克森美孚(1.5%)，國家布局分布以北美77.7%為主，歐洲14.5%第二，新興市場配置1.2%，現金與其他約6.6%。

在篩選條件上，009810成分股首要須符合自由流通市值50億美元以上之條件，同時亦須符合超過30%收入和30%資產來自海外，包括北美、歐洲及亞太地區，且綜合考量全球業務覆蓋度、產業代表性、流動性和市值等，決定最後成分股，再依自由流通市值加權調整，最終挑選出100檔全球指標企業。

保德信全球藍籌ETF經理人黃相慈表示，009810的指數成分股不只市值大，平均市值更是全球大型股的4倍，在規模經濟、品牌效應等優勢加持之下，企業的定價能力更強、毛利率更高，即使遇到市場波動或因為關稅導致成本上升時，更能夠保持盈利。

黃相慈指出，大型跨國企業往往具有供應鏈靈活、銷售據點廣泛、營收來源多元等特性，可以利用不同地區的資源和成本優勢，提升營運效率，多地生產或銷售亦可降低單一市場經濟和政策衝擊。

另外，追蹤近年全球產業輪動加速，為了能貼近市場主流產業的趨勢脈動，009810將於每年3、6、9、12月進行指數調整，透過一年4次成分股定審機制，更能掌握投資趨勢，投資人透過一檔即可布局全球趨勢藍籌企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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