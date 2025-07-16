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高息ETF 00918股利入袋 法人：台股不看淡、股利再投資掌握報酬機會

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

大華優利高填息30ETF（00918）7月11日發放第2季股利，總計發放金額約26億元。根據集保中心6月20日的受益人數計算，平均每位00918的投資人可領近新台幣9,600元。展望後市，法人認為，台股基本面穩健，惟可能受消息面影響而有波動，建議投資人善用股利再投入，選擇配息、績效雙優的高股息ETF持續布局，創造加乘複利效果。

台灣加權指數重返23,000點之上，已回補4月關稅大戰造成的缺口，也讓台股今年以來績效轉正。展望後市，大華優利高填息30ETF經理人郭修誠表示，就產業面觀察，AI與高階製造投資動能未減、台灣出口回升，內外資輪動活絡，因此對台股整體中期仍偏多看待。建議聚焦具備成長性與法人買盤加持的主流多頭族群，包含高殖利率金融股，法人籌碼積極偏多操作個股、CSP業者資本支出上修受惠族群、美國AI基建台股受惠族群、記憶體漲價受惠族群，以及WWDC 2025受惠概念族群等。

此外，大華銀投信建議，投資人可善用新入帳股利再投資，放大複利效果，但因美國總統川普的對等關稅政策不確定因素仍未完全消除，建議投資人可採定期定額方式，持續投資，降低價格波動風險。另外，近期高息ETF吹起降息風，大華銀投信也提醒投資人，基金配息不代表基金實際報酬，不同時間進場其結果將可能不同，布局高息ETF時，應著重填息能力，以及長期報酬表現。

00918自推出以來就以穩健的選股策略、高填息能力，成為市場焦點。根據大華銀官網數據，00918近八季中有七季的配息落在0.7元以上，凸顯其高息策略的執行力，也讓00918成為存股族新寵。根據證交所統計，截至7月11日止，規模已經達到816.65億元，2025年以來成長超過26%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

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