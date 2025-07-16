美股科技巨頭財報陸續公布 這檔ETF搶鏡

美國重量級科技七巨頭將於7月下旬陸續公布財報，包含特斯拉、Alphabet、微軟、超微（AMD）、Meta、高通，8月起則有亞馬遜、蘋果、英特爾、思科、應用材料等，而市場主流AI的溫度計-輝達（NVIDIA）7月28日財報公布，科技巨頭財報結果有助釐清市場雜音，增添AI相關概念股漲升動能。

儘管川普對等關稅持續擾市，美股仍輪番創下歷史新高。若從4月8日川普對等關稅低點以來，S&P 500總報酬達26.48%，其他成長股如S&P 500成長指數與NASDAQ指數表現亦相當亮眼，期間漲幅分別達34.12%與35.38%，而聚焦各產業創新領頭羊的彭博研發龍頭指數，期間漲幅則35.5%，表現最為出色。野村投信表示，儘管川普關稅政策持續擾市，市場仍看好美科技巨頭前景，美股有望再創新高，投資人可逢低布局美國研發龍頭ETF相關基金。

野村美國創新研發龍頭ETF（00971） 基金經理人林怡君表示，儘管對等關稅尚未塵埃落定，市場持續「在不確定性中尋找確定」，當中營收與獲利展望能見度較高的科技巨頭則受到青睞，主要受惠AI商機爆發帶動其應用需求不斷成長。以追蹤彭博研發龍頭指數的野村美國創新研發龍頭ETF為例，權重高於4%的主要成分股，分別為輝達、微軟、亞馬遜、Alphabet （Google母公司）、蘋果、博通與Meta（臉書），均有研究機構看好其在專業領域的關鍵競爭力，有望帶動其營收獲利、進而上調其投資評等或目標價。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，隨著AI發展從「賦能」進入「應用」階段，企業將導入更多AI應用（生產力工具、工作流程優化、決策系統升級），並進一步回頭帶動AI基礎設施的需求（雲端資源、ASIC），可預見的是，企業資本支出將呈現更強勁的投入，形成一條涵蓋硬體、架構與應用的投資主線。科技的推進都會伴隨著「破壞式技術創新」與「跨時代產品」，現階段AI產品主要還在手機、PC，但預期將有更多跨時代產品出現（自駕車、機器人），創造更大的AI商業產值， 未來AI應用將涵蓋自駕車、機器人、醫療等，預估至2029年產值1.52兆美元（年複合成長率22.3%）。

過去40年，創新科技屢次引領股市浪潮，包括1990年代的Intel（科技1.0）、2000年代的Google（科技2.0）、2006年的Apple（科技3.0）、2012年的Tesla、以及2022年的NVIDIA（科技4.0）、 目前AI只走了一半，隨著PC、手機、電動車及「跨時代」產品普及，下一階段可以期待更多邊緣應用落地。

林怡君表示，長期而言各國對於發展AI科技的競爭料將加速AI的普及，將帶動AI 產業上中下游等整體產業產值的提升，相關應用也料將逐步擴及至各行各業。隨著市場逐步消化短期雜音，企業獲利有機會重新主導行情。因此有意進場或加碼美股的投資人，下半年不妨聚焦各產業「創新研發龍頭」，掌握領先企業的技術紅利，野村美國創新研發龍頭ETF便是聚焦創新研發龍頭，不僅是追逐市場多頭走勢好選擇，選股因子上更具成長動能，也希望能為投資人帶來與時俱進具有差異化、前瞻性的美股ETF投資產品，可望在中長期展現較佳投資爆發力，追求比美股大盤更具爆發力的成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。