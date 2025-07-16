五檔台股ETF、一檔台股指數基金換股名單一次看 7月17日起生效

高息型ETF的問題真是討論不完。 收益平準金與資本平準金是什麼？這兩個項目會有用罄的一天嗎？ 如果這兩個項目用罄，是否該高息型ETF就無法配息？ 1.收益平準金是從新申購的資金提撥一部分組成，只要有新資金持續流入該ETF，就會有源源不絕的收益平準金，完全用罄的可能性不高。即便用罄，投信公司只要從新申購的資金提撥，就又會有新的收益平準金。 2.資本平準金是ETF更換成份股產生的資本利得或虧損，因此是變動的。資本平準金理論上是有可能歸零的，但實務上不太常見，如果ETF更換成分股多為虧損交易，當然可能導致資本平準金歸零。

2025-07-16 09:41