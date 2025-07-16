五檔台股ETF、一檔台股指數基金換股名單一次看 7月17日起生效
臺灣指數公司16日公告包含富邦公司治理（00692）、富邦特選高股息30（00900）、FT臺灣Smart（00905）、富邦臺灣中小（00733）、中信臺灣智慧50（00912）五檔台股ETF以及華南永昌台灣環境永續高股息指數基金所追蹤的指數進行定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自7月16日交易結束後生效（亦即7月17日起生效）。
富邦公司治理追蹤臺灣證券交易所公司治理100指數，此次100檔成分股中新增21檔，新增成分股有儒鴻、亞德客-KY、台橡、聯強、宏碁、瑞昱、台光電、志聖、陽明、凱基金、晶技、瑞鼎、神達、天鈺、建國、群益證、瑞儀、保瑞、采鈺、福懋科、勤誠等。
富邦特選高股息30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數，指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。
此次30檔成分股中新增及刪除各26檔，新增成分股有亞泥、大成、統一、聚陽、台肥、瑞昱、可成、興富發、華南金、玉山金、兆豐金、台新金、永豐金、大立光、信邦、玉晶光、大聯大、材料*-KY、中美晶、聖暉*、中租-KY、亞翔、力成、環球晶、洋基工程、台灣虎航；刪除成分股為正新、聯電、華通、聯強、宏碁、華碩、群光、創見、國產、長榮、裕民、陽明、華航、長榮航、慧洋-KY、國泰金、神基、聯詠、健鼎、南寶、和碩、臻鼎-KY、世界、群益證、頎邦、瑞儀。
FT臺灣Smart追蹤臺灣指數公司特選Smart多因子指數，指數成分股檔數非固定，此次在112檔成分股中新增44檔、刪除26檔，總持股來到130檔。此次新增成分股有卜蜂、大統益、名軒、儒鴻、堤維西、亞德客-KY、大山、東鹼、美時、東和鋼鐵、厚生、聯電、華碩、金像電、台光電、群光、研華、建準、京元電子、日勝生、榮運、華航、台產、富邦金、國泰金、凱基金、中信金、神基、全科、健策、世芯-KY、南寶、致伸、三星、群益期、大豐電、精成科、矽創、柏文、寶成、統一實、泰銘、中聯資源、百和。
刪除成分股為聯華食、信錦、國化、精元、新巨、京城、宏璟、新興、中航、偉訓、融程電、聯鈞、群創、碩天、智伸科、臻鼎-KY、東科-KY、崇越、巨路、全國電、迅得、鋼聯、波力-KY、商億-KY、鈺齊-KY、欣巴巴。
富邦臺灣中小追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數，指數定期審核生效日（含）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。此次50檔成分股中新增及刪除各45檔，新增成分股有華城、中砂、華榮、宏泰、宇隆、致茂、倫飛、三商電、偉詮電、京元電子、全新、台中銀、晟銘電、德律、偉訓、智原、欣興、健鼎、建碁、新日興、創意、聯鈞、辛耘、瑞鼎、海華、神達、鈞興-KY、全訊、達興材料、乙盛-KY、jpp-KY、精成科、帆宣、光聖、鈺邦、保瑞、穎崴、愛普*、采鈺、富世達、尖點、勤誠、東哥遊艇、全國、世紀鋼。
刪除成分股為東陽、耿鼎、榮星、春源、麗正、廣宇、大同、群光、建準、創見、凌群、冠西電、華經、資通、強茂、日勝生、亞航、漢翔、第一保、盛達、力特、富華新、銘異、晶睿、群創、安馳、牧德、智易、瑞智、駐龍、台灣精銳、國精化、弘凱、建國、隆大、工信、鄉林、長虹、迎廣、浪凡、凌華、達麗、龍德造船、來頡、寶一。
中信臺灣智慧50追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數，此次50檔成分股中新增及刪除各1檔。此次新增成分股為台光電、刪除成分股則是力旺。
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金追蹤臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數，此次30檔成分股中新增及刪除各13檔，新增成分股有三芳、聚陽、裕日車、群光、億光、美律、義隆、可成、國產、達欣工、裕民、慧洋-KY、大江；刪除成分股為興農、萬海、聯詠、欣銓、欣陸、榮剛、遠雄、中租-KY、新普、福懋科、達方、明安、寶成。
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