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半導體利多激勵台股大漲 00927填息、7.2萬投資人息利雙收

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股16日在AI巨頭輝達（NVIDIA）利多消息激勵下，加上台積電（2330）領軍上揚，大盤指數開高走高，成功站上23,000點關卡，終場上漲206.96點，漲幅0.91%，收在23,042.9點，連帶激勵除息的3檔半導體ETF填息表現，其中群益半導體收益（00927）、凱基台灣AI 50（00952）兩檔順利完成填息，也讓9.2萬人息利雙收。

據了解，00927是第一檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。00927追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。因具有半導體投資、高息訴求雙題材，而吸引不少關注半導體成長與追求兼顧收益的投資人。

群益投信台股ETF研究團隊表示，近日台股受到半導體利多激勵表現氣勢如虹，半導體技術是AI發展之關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自IC設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期，建議投資人不妨透過台股半導體ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志指出，台股今年來受川普關稅之亂影響，使得市場充滿不確定性，盤勢忽漲忽跌。不過，隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，可望持續從中受益，在AI長線趨勢明確、商機應用遍地開花下，台系半導體供應鏈仍有望雨露均霑，支撐其未來的獲利表現。整體而言，基於產業成長動能可期，台股半導體ETF更是長線布局一籃子優質半導體股的首選。

今日除息之電子半導體ETF填息概況。（資料來源：CMONEY、2025/7/16）
今日除息之電子半導體ETF填息概況。（資料來源：CMONEY、2025/7/16）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 半導體 ETF

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