川普欲推700億美元AI大建設 能源ETF迎政策黃金期

白宮政策急轉變，美對中AI晶片解禁，美國總統川普預計23日將發表AI演說，進一步揭櫫發展AI的優先政策，有意砸700億美元邀請多家企業強化投資美國AI及能源產業，法人預估，美國欲在AI領域保持領先地位，將帶動美國電力類股有望持續領漲，成為AI生態圈的下一個明星族群。

AI應用領域從工業逐漸涉及服務業等場景，新光美國電力基建（009805）ETF經理人劉恆誌表示，美國AI發展的下一步，就是美國電力需求爆增與供電來源穩定性，預料被川普點名的擴建發電設施、升級電網基建設施等項目，下半年有望大啖美國新「國家安全」紅利商機，對電力類股構成直接利多，吸引資金回流能源ETF淘金。

根據CMoney統計至15日止，以科技股為主的那斯達克指數，自4月8日低點至成急彈35.43%，頻頻刷新歷史新高；同樣投資美國電力基建類股為主的「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」，同期間也大漲31.37%，漲幅也不輸那指，激勵AI、電力兩類ETF績效翻紅。電力能源ETF方面，近1周新光美國電力基建（009805）上漲2.01%表現最高，15日股價更衝上最高10.68元，再創掛牌來新高；AI概念 ETF方面，則以元大全球AI（00762）單周上漲3.19%表現突出。

值得注意的是，從美國銀行最新統計數據顯示，投資人正以2009年3月以來最快速湧入美國科技股，除科技相關指數在4月至7月期間，出現近16年最大增幅外，在川普AI、能源雙核心政策帶旺下，美國電力基建類股指數，也隨美科技股走強，同步出現驚人波段漲勢，顯示市場投資人對AI領域和電力能源市場具高度信心。

新光投信量化投資團隊指出，從輝達（NVIDIA）H20晶片銷陸解禁、美國晶片製造商超微（AMD）也獲准重啟對陸出口MI308 AI晶片來看，顯示美方放寬美企對中晶片出口限制，AI政策態度已轉向。另外，川普從初上任以來，即不斷釋出新能源政策指導方針，從5月的核能復興計劃、到最新700億AI大建設出台，裡頭都強調確保美國供電維持穩定，升級美國電力發展為國家安全首要關鍵，具戰略產業地位，預期美國電力基建產業，將是川普構建美國AI霸主版圖中，一個極具成長潛力的投資領域。

儘管今年以來，美元兌主要貨幣貶值近10%，成為市場最擁擠的做空標的，加上川普有意提早撤換聯準會主席鮑爾，加深投資人看空美國情緒不斷升溫，但從最新資金流向統計顯示，市場實際資金仍集中在AI、科技相關類股，帶動美股那斯達克、費城半導體指數已展開一波多頭新攻勢，同一期間，另有資金轉向配置美國電力能源等基建類股，帶動電力相關指數不斷上揚。

新光投信建議，AI運算爆發性成長下，數據中心對能源穩定性，與碳排放目標壓力倍增，核能成為不可忽視的解決方案，目前已有不少美科技巨頭攜手核電業者布局，投資人如果想掌握低碳能源概念或AI能源題材，現階段可以優先布局美國電力基建相關ETF，2025下半年有機會掌握川普政策紅利與市場看好AI情緒推動下的強勢表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。