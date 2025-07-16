0056長期穩健、00940等待發酵、00882一年大漲…誰好？先問自己5個問題

在台股ETF百花齊放的當下，高股息ETF成了不少投資人關注的焦點。

元大高股息（0056）

元大台灣價值高息(00940)

中信中國高股息（00882）

三檔產品雖同樣打著「高股息」旗號，背後設計邏輯與操作結果卻有顯著差異。

00882短期最亮眼、0056長期勝出

從2024年4月至2025年6月這段時間，00882以總報酬42.27%明顯領先，超過0056的1.54%與00940的-2.59%。就設定的期間來看，00882勝出無疑。 但拉長區間至近三年（2022/7/12～2025/7/11），0056則交出76.15%報酬率的佳績，勝過00882的28.11%；若回推至成立以來，0056報酬62.4%，亦優於00882的21.4%。

00940則因上市時間僅一年，仍在布局與換股調整階段，尚不適宜與長期產品直接對比；但這一年以來確實00940的績效不怎麼理想，當初募集時的聲量與股價成績單相比恐讓許多投資人失望。

股利純不純？並無法代表誰比較「好」

近期配息來源討論熱度升高，不少投資人關注ETF的「股利純度」。

據證交所數據，0056過去四次配息中，平均有13.95%來自股利、20.44%來自平準金、65.62%來自已實現資本利得。

這樣的組成結構引起「非股利來源是否穩定」的質疑？

其實平準金與已實現利得皆屬合法且可配項目，反映的是基金操作策略與獲利分配機制。

00882與00940帳上「資本利得平準金」皆為負值，導致當前無法配出資本利得，也是目前配息來源幾乎全數為股利所得的主因。而並非這兩檔選擇「堅守股利純度」，而是基於制度限制下的結果。

配息來源的比例多寡，不代表產品優劣，而應關注其操作邏輯、現金流穩定性與可分配項目是否可持續。

區域配置風險與機會並存

00882的成分股以陸港高股息企業為主，在中國股市歷經低潮後，從處估值谷底階段上漲。為近期表現突出的原因之一...是否能維持報酬動能，仍有待長期觀察。

0056與00940則專注台股市場，也受限於台股目前處於歷史高位，許多高股息成分股已漲多或配息能力下降。今年部分ETF報酬低迷，就是市場高檔與殖利率壓縮的反映；尤其是00940，雖股價不到10元、入手門檻低，但目前股價未回到發行價。

區域選擇帶來不同風險與機會，無論是00882的陸港題材、或0056與00940的台股聚焦，皆應與自身風險承受度與配置策略搭配評估。

00882一年大漲、0056長期穩健、或00940等待發酵，三者的走勢本就不同。將短期績效拿來斷定產品好壞，容易陷入以偏概全；而單看配息來源，也未必就能判斷未來表現。

投資ETF，回到核心還是要問自己「我期待的是什麼？穩定領息？長期成長？區域分散？進場時機？」這些答案，才能決定你適合的是哪一檔。

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