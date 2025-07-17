美將公布對台關稅⋯他問：該賣台積電、006208？一票人勸空手等抄底

股市走勢不明，美國對台灣的關稅政策即將公布，恐怕又要刺激股市變化。一名網友在PTT發文請益，表示自己持有台積電（2330）與006208兩檔股票，目前帳面獲利正向，但擔憂未來關稅政策對台灣不利，詢問是否應該先行獲利了結、待股價回檔後再低接，引來眾多網友熱烈回應，部分人大力支持出清操作，也有人提醒「預測崩盤很難準」。

原PO認為台積電與台灣50雖屬穩健標的，但近期美中貿易緊張、關稅消息頻傳，使他擔心台股將先跌一波。他提出一種策略：「趁現階段高點先賣出，待政策落地、股價回檔後再買回」，並詢問是否可藉此多賺一個波段，避免未來下跌風險。

此觀點獲得大量認同留言，有人直言「股票就是賺價差」、「會怕就先賣」，並建議反手放空才能兩邊賺；也有網友提到「有賺先賣才是真的」、「現在不跑是要等什麼」，主張應把獲利放進口袋更安心。不少人分享自己已陸續調節持股，「先賣一半」、「我這兩天也清光了」，認為高檔風險升溫，宜提高現金部位。

不過也有網友持保留態度，提醒「誰能保證回檔真的能接回」、「股價走勢常與預期相反」，並指出股市早已部分反應政策變數，若過度擔憂反而錯失長線機會。一名網友表示「台積電營收還沒公布就賣掉太早」，另有投資人質疑短進短出操作是否適合ETF，「既然是穩定型標的，何不長抱？」

除此之外，也有網友點出心理層面的盲點：「問就是賣」、「會問就表示你心裡已經有答案了」，並鼓勵原PO遵從自身風險承受能力與操作風格。有趣的是，不少留言透過「賣了去會館放鬆一下」等調侃語句，展現股板一貫的幽默氣氛，也透露出市場對現階段行情的緊張與猶疑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。