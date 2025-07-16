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00878本季配息猜0.5元？存股哥：我的王牌…張數跟股息肯定越來越多

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
00878收益平準金衝高至0.83元、存股哥預估Q3配息上看0.5元，靠141張、均價19.75元穩拿現金流，本季股息可望入帳7萬以上。中央社
00878收益平準金衝高至0.83元、存股哥預估Q3配息上看0.5元，靠141張、均價19.75元穩拿現金流，本季股息可望入帳7萬以上。中央社

有月月配每個月都可以領股息，空頭有現金流作為防禦、多頭也可以享受資產增值加上更多的現金流，這幾個月市場回溫我的總值提升的比以往更快，這就是過去一年不斷累積張數的成果。

目前我的總值871萬是個人最高紀錄，從4月初對等關稅股災最低點跌破700萬到690萬，我仍不斷持續借貸買進+股息再投入，短短三個多月提升了180萬，別太在意短期波動，專注於長期累積才是王道。

我的王牌國泰永續高股息（00878）再過一陣子公告今年第三季配息，我猜配息0.5。要看配息就要看平準金構成，00878目前收益平準金已經從第二季結束時的0.06衝到0.83、資本平準金5.39，可分配金額相當充足。

00878跟群益台灣精選高息（00919）的配息機制有很大的不同，00919成分股都是專注於當年度值殖利率最高的個股，但00878偏重於過去營收、配息穩定的公司，所以它比較沒辦法跟00919一樣收益平準金一直維持在高檔。

但00878有個特性就是年中的除權息旺季，收益平準金都會得到一波大補，回顧過去2021-2024的配息，有三個年度的第三、四季配息總額超越第一、二季，也就是說00878在平準金充足情況下，第三、四季的配息有比較高的機率超越第一、二季。

00878會去調整每一季的配息構成，在當年第二季收益平準金即將耗盡之時，藉著除權息旺季得到補充，然後再開始一個年度的穩定配息循環，當然收益平準金不能光靠成分股股息，仍要仰賴投資人不斷加入才能得到平穩的成長，

我目前持有00878共141張，均價19.75，帳面7.04%（+$195,990），如按照預估配息0.5，本季我將入帳$70,500，隨著部位不斷累積，我的張數跟股息總值肯定會越來越多。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息

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