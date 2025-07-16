00961配最多還「閃電填息」跟00905都僅花費6分鐘！台股強勢站上2萬3

富蘭克林華美投信旗下兩檔明星ETF今日同步除息，展現驚人填息實力，其中備受矚目的「FT台灣永續高息ETF」（00961）及「FT臺灣Smart ETF」（00905）雙雙在開盤後6分鐘內火速完成填息，展現強勁市場動能。

00961配息吸睛 買盤持續湧入

「FT台灣永續高息ETF」（00961）今日首次除息，每股配發0.115元，除息參考價9.10元。最高觸及9.26元，展現強勁買盤支撐，儘管盤中一度回檔至9.15元，但隨即在5分鐘內強勢翻紅，最高觸及9.22元，展現強勁買盤支撐。

00961的高配息政策成功吸引投資人目光，以昨日收盤價9.21元計算，年化配息率上看14.98%。昨日為00961最後買進日，更創下逾7萬張的驚人成交量，榮登台股ETF成交量冠軍。今日開盤後持續維持強勁買盤，單開盤即出現3,000張大量成交，顯示投資人對此檔高息ETF的追捧熱度不減。

00905同步展現實力

另一檔「FT臺灣Smart ETF」（00905）同步在今日除息，每股配發0.1元。以昨日收盤價13.95元為基準，除息參考價為13.85元。

00905同樣展現強勁實力，開盤價13.85元後，僅用6分鐘即完成填息。截至上午9:30，市價更上揚至13.96元，充分展現市場對富蘭克林華美ETF產品的高度信心。

台股開高挑戰23000點 電子強金融弱

台股今開盤上漲131點，早盤最高觸及22990點。電子權值股領軍，台積電漲1.35%至1125元、鴻海漲0.61%至164元。AI概念股廣達漲1.4%至274.5元，英業達則回檔跌1.5%至43.05元，金融傳產走弱。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。