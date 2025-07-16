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輝達解禁激勵！主動式台股 ETF 走揚 這檔單日漲2.27%表現最靚

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股主動式ETF近期表現。資料來源：CMoney、2025/07/15
台股主動式ETF近期表現。資料來源：CMoney、2025/07/15

儘管美國對台灣的關稅稅率尚未出爐，市場難掩觀望氣氛，不過受惠於輝達H20晶片可望獲准在中國銷售，進一步帶動台系供應鏈股表現，15日加權指數上漲220.97點，單日漲幅近0.98%，重返22,800點關卡之上，收在22,835.94點。

進一步觀察主動式台股ETF表現，不僅全數走揚，其中00982A、00981A、00980A的單日漲幅更都優於大盤，尤以00982A表現最為強勁，單日上漲2.27%，表現為66檔台股主、被動式ETF第一。

00982A以11.24元收盤，也寫下掛牌以來收盤新高，00981A單日上漲1.51%，收盤價也創下自身新高，00980A則也有1.05%的漲幅。若進一步以近一周表現來看，也以00982A上漲3.02%表現最佳，明顯優於加權指數的2.12%。

群益投信台股主動式ETF研究團隊表示，近期台股站穩所有均線之上，且大盤融資在2,200多億元低量，籌碼也未失控，仍相對有利後市表現，考量短期關稅政策仍受關注，於市場訊息交錯下，股市呈區間波動可能性偏高，操作上更宜著重選股、靈活調整，主動式台股ETF結合了ETF的投資便利性，及主動式基金的靈活操作，能因應市況變化，快速的調整投資組合內容，更加適合用於當前變化多端的投資環境，尋求爭取超額報酬的機會。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，雖然美台關稅協商結果受到關注，不過未來影響程度評估將呈邊際效應下的遞減，加上在全球AI大趨勢方興未艾下，台系供應鏈商可望持續受惠，內需方面亦保有韌性，故整體而言中長期台股表現仍值關注。

陳沅易指出，在產業布局方面，AI仍是當前市場主流，台灣因具有完整的AI產業鏈，自IC設計、晶圓代工、封裝測試、伺服器等領域都具備強勁的競爭實力，相關類股表現值得關注。在非電族群方面，則可留意生技、行動支付、高殖利率類股之表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

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