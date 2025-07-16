快訊

你也是嗎？ChatGPT又全球大當機！網友氣炸：總是在上班壞掉

財經記者潛入詐騙LINE群 親身體驗假投顧周旋套路3部曲

周曉涵戀愛ing？「罪後真相」導演陳奕甫進出香閨爆過夜情

高股息ETF首重殖利率？專家搖頭「現在胃口養壞」：5%合理、要看報酬率才對

聯合新聞網／ 存股方程式
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

高息型ETF的問題真是討論不完。

收益平準金與資本平準金是什麼？這兩個項目會有用罄的一天嗎？ 如果這兩個項目用罄，是否該高息型ETF就無法配息

1.收益平準金是從新申購的資金提撥一部分組成，只要有新資金持續流入該ETF，就會有源源不絕的收益平準金，完全用罄的可能性不高。

即便用罄，投信公司只要從新申購的資金提撥，就又會有新的收益平準金。

2.資本平準金是ETF更換成份股產生的資本利得或虧損，因此是變動的。

資本平準金理論上是有可能歸零的，但實務上不太常見，如果ETF更換成分股多為虧損交易，當然可能導致資本平準金歸零。

從前述兩點可知，收益平準金與資本平準金是變動的，絕非一成不變。至於長期是增長或減少，這不一定。

收益平準金增長與否，隨著流入該ETF的資金多寡而變動；資本平準金就不一定增加或減少，畢竟得看更換成份股時，股價是漲是跌。

理論上，收益平準金與資本平準金歸零的可能性不是沒有，但實務上發生的機率不高。

如果收益平準金與資本平準金真的歸零，該ETF的配息是否可能跟著歸零？這可能性不是沒有，元老級的0056曾經於2010年度配息歸零，因為2009年爆發全球次貸金融海嘯，0056成份股的股價重挫、配息銳減，導致0056於2010年無息可配。

金融危機期間無息可配，其實不用過度緊張，畢竟這不是常態，金融危機並非年年爆發，因此不必過度擔憂高息型ETF無息可配。

高息型ETF紛紛吹起降息風，不少投資人憂心忡忡、罵聲連連。

版主多次說過，投信業者透過平準金拉高配息，導致ETF殖利率居然高於成份股殖利率的扭曲現象，這完全是錯誤的做法。

很多投資人還很認真估算哪一檔高息型ETF的殖利率最高、哪一檔高息型ETF最有底氣維持高殖利率，殊不知，不論收益平準金或資本平準金都是投資人的本金（尤其資本平準金應滾入淨值，不該拿來發放），拿投資人的本金衝高配息，這是很弔詭的狀況。

如果各高息型ETF單純配發成份股的股利，領多少配多少，而不是拿收益與資本平準金衝高殖利率，就不會衍生後續問題。

如果各高息型ETF逐漸調降殖利率，降至5%、6%的合理範圍（畢竟成份股殖利率也差不多5%、6%），問題會減少很多，可惜投資人胃口被養大了。

論起配息，也不要小看市值型ETF。市值型ETF雖然殖利率偏低（0050的殖利率約3%～4%），但因為長期股價不斷走高，在殖利率不變的情況下，配息金額理應會跟著股價攀升。換句話說，長期投資市值型ETF20年、30年，每年領取的股利總額有機會超越長期投資高息型。

高息型ETF還是有投資價值，元老級的0056上市以來的年化報酬率大約5%，雖然落後市值型，但至少贏過定存+通膨。不用特別在意領息是不是「左手換右手」，只要股利有再投入，高息型ETF的長期年化報酬率大概就是5%、6%。能接受這個報酬率，那就安心投資。

重點提示：投資最重要是看報酬率，殖利率不等於報酬率，高殖利率絕對不等於高報酬率

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 高殖利率 金融海嘯 配息 市值型 ETF

相關新聞

00961配最多還「閃電填息」跟00905都僅花費6分鐘！台股強勢站上2萬3

富蘭克林華美投信旗下兩檔明星ETF今日同步除息，展現驚人填息實力，其中備受矚目的「FT台灣永續高息ETF」（00961）及「FT臺灣Smart ETF」（00905）雙雙在開盤後6分鐘內火速完成填息，

高股息ETF首重殖利率？專家搖頭「現在胃口養壞」：5%合理、要看報酬率才對

高息型ETF的問題真是討論不完。 收益平準金與資本平準金是什麼？這兩個項目會有用罄的一天嗎？ 如果這兩個項目用罄，是否該高息型ETF就無法配息？ 1.收益平準金是從新申購的資金提撥一部分組成，只要有新資金持續流入該ETF，就會有源源不絕的收益平準金，完全用罄的可能性不高。即便用罄，投信公司只要從新申購的資金提撥，就又會有新的收益平準金。 2.資本平準金是ETF更換成份股產生的資本利得或虧損，因此是變動的。資本平準金理論上是有可能歸零的，但實務上不太常見，如果ETF更換成分股多為虧損交易，當然可能導致資本平準金歸零。

台積電（2330）佔比0050約58％…太高所以不買？是要「調整資產配置」

常看到有人說不買0050的理由，是台積電佔比太高。（現在大概58%） 但其實這是假議題，因為指數化投資本來就沒有特別建議你資產全買單一市場大型股，這是資產配置的問題。 如果你認為單一公司佔比太高是

市值型ETF會越賣越少？網曝「淨值上升關鍵」：0050報酬勝高股息

市值型ETF會因定期賣出而「越賣越少」？一名網友近日在PTT發文提問，他質疑長期依賴市值型提領生活資金是否有風險，與高股息ETF相比是否更容易「破產」。該問題引起不少網友討論，一派認為這是對投資邏輯的誤解，強調市值型與高股息本質不同、各有優缺，而多數回應聚焦於「報酬來源」、「風險承受」、「投資週期」等關鍵面向。

輝達解禁激勵！主動式台股 ETF 走揚 這檔單日漲2.27%表現最靚

儘管美國對台灣的關稅稅率尚未出爐，市場難掩觀望氣氛，不過受惠於輝達H20晶片可望獲准在中國銷售，進一步帶動台系供應鏈股表...

日本地產股佳？ 這檔 ETF 鎖定日本獨特競爭優勢企業有撐

美日談判緩衝期延長至8月1日，野村投信研判，預料接下來可能要等到日本參議院選後才會有更進一步的協商，而未來幾週市場也將受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。