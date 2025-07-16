高股息ETF首重殖利率？專家搖頭「現在胃口養壞」：5%合理、要看報酬率才對

高息型ETF的問題真是討論不完。

收益平準金與資本平準金是什麼？這兩個項目會有用罄的一天嗎？ 如果這兩個項目用罄，是否該高息型ETF就無法配息？

1.收益平準金是從新申購的資金提撥一部分組成，只要有新資金持續流入該ETF，就會有源源不絕的收益平準金，完全用罄的可能性不高。 即便用罄，投信公司只要從新申購的資金提撥，就又會有新的收益平準金。 2.資本平準金是ETF更換成份股產生的資本利得或虧損，因此是變動的。 資本平準金理論上是有可能歸零的，但實務上不太常見，如果ETF更換成分股多為虧損交易，當然可能導致資本平準金歸零。

從前述兩點可知，收益平準金與資本平準金是變動的，絕非一成不變。至於長期是增長或減少，這不一定。

收益平準金增長與否，隨著流入該ETF的資金多寡而變動；資本平準金就不一定增加或減少，畢竟得看更換成份股時，股價是漲是跌。

理論上，收益平準金與資本平準金歸零的可能性不是沒有，但實務上發生的機率不高。

如果收益平準金與資本平準金真的歸零，該ETF的配息是否可能跟著歸零？這可能性不是沒有，元老級的0056曾經於2010年度配息歸零，因為2009年爆發全球次貸金融海嘯，0056成份股的股價重挫、配息銳減，導致0056於2010年無息可配。

金融危機期間無息可配，其實不用過度緊張，畢竟這不是常態，金融危機並非年年爆發，因此不必過度擔憂高息型ETF無息可配。

高息型ETF紛紛吹起降息風，不少投資人憂心忡忡、罵聲連連。

版主多次說過，投信業者透過平準金拉高配息，導致ETF殖利率居然高於成份股殖利率的扭曲現象，這完全是錯誤的做法。

很多投資人還很認真估算哪一檔高息型ETF的殖利率最高、哪一檔高息型ETF最有底氣維持高殖利率，殊不知，不論收益平準金或資本平準金都是投資人的本金（尤其資本平準金應滾入淨值，不該拿來發放），拿投資人的本金衝高配息，這是很弔詭的狀況。

如果各高息型ETF單純配發成份股的股利，領多少配多少，而不是拿收益與資本平準金衝高殖利率，就不會衍生後續問題。

如果各高息型ETF逐漸調降殖利率，降至5%、6%的合理範圍（畢竟成份股殖利率也差不多5%、6%），問題會減少很多，可惜投資人胃口被養大了。

論起配息，也不要小看市值型ETF。市值型ETF雖然殖利率偏低（0050的殖利率約3%～4%），但因為長期股價不斷走高，在殖利率不變的情況下，配息金額理應會跟著股價攀升。換句話說，長期投資市值型ETF20年、30年，每年領取的股利總額有機會超越長期投資高息型。

高息型ETF還是有投資價值，元老級的0056上市以來的年化報酬率大約5%，雖然落後市值型，但至少贏過定存+通膨。不用特別在意領息是不是「左手換右手」，只要股利有再投入，高息型ETF的長期年化報酬率大概就是5%、6%。能接受這個報酬率，那就安心投資。

重點提示：投資最重要是看報酬率，殖利率不等於報酬率，高殖利率絕對不等於高報酬率。

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