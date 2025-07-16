快訊

你也是嗎？ChatGPT又全球大當機！網友氣炸：總是在上班壞掉

財經記者潛入詐騙LINE群 親身體驗假投顧周旋套路3部曲

周曉涵戀愛ing？「罪後真相」導演陳奕甫進出香閨爆過夜情

台積電（2330）佔比0050約58％…太高所以不買？是要「調整資產配置」

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
不少人擔心「0050台積電佔比高」的風險，但其實這與指數本身無關，更關鍵的是自己的資產配置。(實習記者／江冠軒攝)
不少人擔心「0050台積電佔比高」的風險，但其實這與指數本身無關，更關鍵的是自己的資產配置。(實習記者／江冠軒攝)

常看到有人說不買0050的理由，是台積電佔比太高。（現在大概58%）

但其實這是假議題，因為指數化投資本來就沒有特別建議你資產全買單一市場大型股，這是資產配置的問題。

如果你認為單一公司佔比太高是問題，那應該是調整資產配置，讓它的佔比在你的配置中減少。

例如，我的資產配置中，台積電是最大單一公司曝險沒錯，但只佔了3.9%，並沒有很嚴重（第二大目前是輝達，佔大約1.3%）

這還是我的配置有加重台股，新興市場佔比也比VT高的結果。假如有投資人不加重台股，只持有VT，就算全股配置，那台積電才只有0.9%左右，最大持股輝達也只有3.8%左右。

當然我的配置複雜，以及用期貨取代0050都會讓台積電佔比下降一些。

但即使假設一個投資人配置很簡單，且用0050配置台股，使用20%的債券，65%的VT，15%的0050，他的台積電也才佔9.3%而已，也還不到10%。

所以假如你覺得台積電的單一公司風險會造成問題，真正的問題不是市值型風險太大，或台積電佔0050太多，而是你的資產配置不符合自己的需求。

最常見的，就是台股佔比太高，如果是這樣，這不會只是台積電佔比太高的問題，就算台積電不佔這麼高，單一市場風險還是很高。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

資產配置 市值型 台積電 ETF 0050元大台灣50

延伸閱讀

黃仁勳、雷軍合體現身北京…老謝預言又被打臉？酸民：輝達AI盛世還沒到轉折點

高股息6％是常態？被嗆「狗屁」：0056、00878、00919這輪操作讓長榮漲跌已無法帶動

傳台灣關稅「大罷免」後才公布…行政院低調回應！遭嗆：不敢正面回應就是真的

9點44分台股大盤直接突然爆拉？直雲：因為市場快訊傳「這件事情」

相關新聞

00961配最多還「閃電填息」跟00905都僅花費6分鐘！台股強勢站上2萬3

富蘭克林華美投信旗下兩檔明星ETF今日同步除息，展現驚人填息實力，其中備受矚目的「FT台灣永續高息ETF」（00961）及「FT臺灣Smart ETF」（00905）雙雙在開盤後6分鐘內火速完成填息，

高股息ETF首重殖利率？專家搖頭「現在胃口養壞」：5%合理、要看報酬率才對

高息型ETF的問題真是討論不完。 收益平準金與資本平準金是什麼？這兩個項目會有用罄的一天嗎？ 如果這兩個項目用罄，是否該高息型ETF就無法配息？ 1.收益平準金是從新申購的資金提撥一部分組成，只要有新資金持續流入該ETF，就會有源源不絕的收益平準金，完全用罄的可能性不高。即便用罄，投信公司只要從新申購的資金提撥，就又會有新的收益平準金。 2.資本平準金是ETF更換成份股產生的資本利得或虧損，因此是變動的。資本平準金理論上是有可能歸零的，但實務上不太常見，如果ETF更換成分股多為虧損交易，當然可能導致資本平準金歸零。

台積電（2330）佔比0050約58％…太高所以不買？是要「調整資產配置」

常看到有人說不買0050的理由，是台積電佔比太高。（現在大概58%） 但其實這是假議題，因為指數化投資本來就沒有特別建議你資產全買單一市場大型股，這是資產配置的問題。 如果你認為單一公司佔比太高是

市值型ETF會越賣越少？網曝「淨值上升關鍵」：0050報酬勝高股息

市值型ETF會因定期賣出而「越賣越少」？一名網友近日在PTT發文提問，他質疑長期依賴市值型提領生活資金是否有風險，與高股息ETF相比是否更容易「破產」。該問題引起不少網友討論，一派認為這是對投資邏輯的誤解，強調市值型與高股息本質不同、各有優缺，而多數回應聚焦於「報酬來源」、「風險承受」、「投資週期」等關鍵面向。

輝達解禁激勵！主動式台股 ETF 走揚 這檔單日漲2.27%表現最靚

儘管美國對台灣的關稅稅率尚未出爐，市場難掩觀望氣氛，不過受惠於輝達H20晶片可望獲准在中國銷售，進一步帶動台系供應鏈股表...

日本地產股佳？ 這檔 ETF 鎖定日本獨特競爭優勢企業有撐

美日談判緩衝期延長至8月1日，野村投信研判，預料接下來可能要等到日本參議院選後才會有更進一步的協商，而未來幾週市場也將受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。