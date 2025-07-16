台積電（2330）佔比0050約58％…太高所以不買？是要「調整資產配置」

常看到有人說不買0050的理由，是台積電佔比太高。（現在大概58%）

但其實這是假議題，因為指數化投資本來就沒有特別建議你資產全買單一市場大型股，這是資產配置的問題。

如果你認為單一公司佔比太高是問題，那應該是調整資產配置，讓它的佔比在你的配置中減少。

例如，我的資產配置中，台積電是最大單一公司曝險沒錯，但只佔了3.9%，並沒有很嚴重（第二大目前是輝達，佔大約1.3%）

這還是我的配置有加重台股，新興市場佔比也比VT高的結果。假如有投資人不加重台股，只持有VT，就算全股配置，那台積電才只有0.9%左右，最大持股輝達也只有3.8%左右。

當然我的配置複雜，以及用期貨取代0050都會讓台積電佔比下降一些。

但即使假設一個投資人配置很簡單，且用0050配置台股，使用20%的債券，65%的VT，15%的0050，他的台積電也才佔9.3%而已，也還不到10%。

所以假如你覺得台積電的單一公司風險會造成問題，真正的問題不是市值型風險太大，或台積電佔0050太多，而是你的資產配置不符合自己的需求。

最常見的，就是台股佔比太高，如果是這樣，這不會只是台積電佔比太高的問題，就算台積電不佔這麼高，單一市場風險還是很高。

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