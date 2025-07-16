日本地產股佳？ 這檔 ETF 鎖定日本獨特競爭優勢企業有撐

美日談判緩衝期延長至8月1日，野村投信研判，預料接下來可能要等到日本參議院選後才會有更進一步的協商，而未來幾週市場也將受到各方消息面的牽動出現震盪。日股雖受短期市場雜音干擾，但經濟基本面韌性並未見顯著動搖，近期日股若因為關稅消息出現拉回，反而提供中長線投資布局的機會。

野村日本價值動能高息ETF（00972）基金經理人張怡琳表示，一直以來，提起日本，許多人會想到美食、旅遊勝地。外國人一向鍾情於日本的觀光魅力，不論是美食、文化、四季風光，甚至不少人萌生「想在日本置產、長住」的念頭。這不只是想像，而是正在發生的趨勢。 根據日本不動產研究所（JREI）資料顯示，東京住宅價格指數過去一年平均年增幅達7.3%，且已連續五個月年增率超過8%。無論是首都圈地段稀缺性，還是全球旅日需求回升，房地產價格走升已是明確趨勢。也因此，不動產與建設相關企業的營運動能持續升溫。

00972所追蹤的彭博日本價值動能高息指數，即涵蓋多家與日本房地產、建設、都市更新密切相關的企業。例如：住友商事：業務橫跨都市開發與不動產管理，為日本綜合商社中資產運用能力最強的代表之一。清水建設：深耕東京大型工程與集合住宅領域，受惠於建設需求與都市更新。五洋建設：專精港灣與海外工程，近年積極承攬政府大型基建與都市再生專案，展現營運彈性與成長潛力。

張怡琳指出，00972追蹤彭博日本價值動能高息指數，大約有23%配置於與房地產及建設產業相關企業。這些企業具有高度地域性與在地經營優勢，不易受國際貿易紛擾或關稅政策干擾，其中，房地產及建設相關的成分股近三個月平均漲幅達17.9%，在市場震盪的環境下展現出色韌性與回報能力，成為受惠焦點。 當川普持續對主要貿易夥伴施壓、關稅戰局延宕未決、情勢持續詭譎多變之際，投資人不妨重新審視具有內需驅動與在地經營優勢的潛力企業。00972所代表的日本價值動能與高股息策略，正是把握這波不動產與相關企業價值上漲的關鍵投資工具，有望同步沾光。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。