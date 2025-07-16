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下半年三大熱潮助漲 科技半導體 ETF 帶勁

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股科技類型ETF績效表現(資料來源：CMoney，集中保管結算所)
台股科技類型ETF績效表現(資料來源：CMoney，集中保管結算所)

儘管台灣對等關稅尚未公布，但全球AI半導體類股，近期受惠下半年的輝達GB300放量潮、蘋果iPhone17新機備貨潮、以及比特幣創新高後，掀起加密貨幣算力需求潮，法人認為，台廠相關受惠股有望蓄勢待發，搭配目前大盤技術面呈月線年線黃交叉，第四季又迎電子傳統旺季，整體科技股投資動能持續匯聚，高價電子股有機會強勢表現，小資族群也不必望股興嘆，可以選擇科技型或半導體ETF時機正好，現階段卡位有望推升長線波段報酬率。

上周輝達股價創167.89元歷史新高後，那斯達克指數7月15日攀升到20,836.04歷史新高點，投信法人表示，費半那指分別領漲，帶旺下半年全球科技、半導體類股正站穩行情風口上，尤其是台灣電子類股中，與AI、半導體相關的供應鏈族群，下半年將迎接輝達GB300放量潮、蘋果iPhone17備貨潮，以及比特幣日前創新高徫，帶來加密貨幣算力潮再起，三大熱潮推升下，科技股投資氣氛轉趨樂觀，也帶動科技型、半導體ETF近期績效表現翻揚，下半年有機會繼續強勢領航。

根據CMoney統計，近一周台股科技類型ETF績效表現翻紅，漲幅最高的前10檔ETF中，與半導體相關即占五檔，其中，又以新光臺灣半導體30(00904)表現突出，近一周、一個月績效在同類型ETF表現名列前茅，且上周00904受益人數也較前一周呈淨成長，績效及市場買氣雙雙表現亮眼。

新光臺灣半導體30(00904)ETF經理人詹佳峯表示，本周進入美國公布台灣對等關稅最後階段，市場擔心關稅戰壓力，預估大盤仍維持震盪整理格局，市場仍看好台積電7月17日舉行法說會後，受惠輝達最新GB300 AI晶片陸續放量潮、與蘋果iPhone 17系列新機備貨潮等利多，另外，加密幣來到12萬關卡創歷史新高，預料下半年加密貨幣熱潮湧現，晶片算力需求將大增，等於在AI伺服器放量潮、消費性電子備貨潮、與加密貨幣算力潮等3大成長動能齊聚，有望提振台股多頭續航、進一步推升科技股、半導體類股行情持續看漲。

另外，根據摩根士丹利最新預估，按台積電2026年CoWoS初步產能推測，明年雲端AI半導體還有機會再成長30~40%，回推AI半導體相關股票的PEG(本益成長比)仍小於1，台廠半導體供應鏈現階段仍具投資價值，未來投資潛力仍值得期待。

新光投信表示，台股上半年受關稅議題、匯率變動及地緣政治影響逐漸式微，下半年選股重點回歸到企業基本面，臺灣半導體供應鏈擁有紮實技術領先優勢，手握全球各大科技大廠AI基礎建設訂單，坐擁高速傳輸所需HBM、矽光子技術領航、更在AI不斷迭代創新浪潮下，掌握GPU、ASIC以及未來邊緣AI等高端半導體技術商機，現階段鎖定具大市值、高千金股的科技或半導體ETF，採定期投資、中長期持有，累積報酬表現將值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 ETF AI

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