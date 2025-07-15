海外ETF 錢潮滾滾來

輝達市值突破4兆美元，也推動美股主要指數再度改寫歷史新高，不過，海外ETF規模整體規模並未受到帶動，反應關稅、匯率等的波動影響，整體規模今年都在5,000億元上下游走。

觀察上半年海外ETF資金流表現，前五大ETF流入金額都超過40億元。以國泰費城半導體淨申購最多，約112.51億元、次為富邦NASDAQ的102.4億元、復華S&P 500成長87.07億元、復華富時不動產60.88億元、統一FANG+為40.91億元。

統計至6月底，整體ETF規模逾6.5兆，總檔數達270檔，ETF規模占整體基金規模比重達66%，創新高，然主要來自債券及台股ETF成長帶動ETF蓬勃發展。

進一步檢視台灣ETF資產類別表現，台股ETF目前成為第一大資產類別，規模為3.3兆元，占比達51%，有70檔，其次是債券ETF，規模為2.7兆元，占比達41%，檔數為102檔，然而海外ETF規模僅5,103億元，占比8%，檔數為98檔，資產類別表現差異懸殊。

國泰費城半導體經理人李翰林表示，輝達持續領漲科技類股，市場持續押注其在AI晶片領域的主導地位，股價連續多日創下新高，打破過去一年來反覆測試的150元壓力線，連續近一周站穩160元價格區間之上，市值更突破4兆美元大關，成為全球首家達到此里程碑的上市公司，同時也帶旺其他半導體公司表現，資金正在持續流入半導體產業。

展望後市，ASIC與GPU新品陸續量產下，還有手機傳統出貨旺季即將來到，半導體市場目前維持多頭氣勢。觀察各次科技浪潮多為十年的大多頭周期，而AI自2023年底開始，未來至少還有5-10年的好光景，持續受惠於AI需求強勁與營收加速成長，預估本益比將再進一步擴張，前景可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。