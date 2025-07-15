快訊

美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

台股市值型ETF新兵帶勁 被動式投資如何掌握大盤成長

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

觀察今年發行的台股市值型ETF新兵的總報酬，富邦旗艦50、保德信市值動能50、聯邦台灣精彩50、華南永昌優選50，近一個月報酬率都落在4.4%至6.5%之間，全數市值型相關ETF近一周及一個月表現皆優於台股大盤，表現亮眼。

市值型新兵表現也不遑多讓。例如，聯邦台灣精彩50近月績效優於兩檔代表性老牌市值型ETF元大台灣50及富邦台50，甚至小幅勝過主動式ETF，顯示在當前台股市場環境下，經過設計優化的且費用率低的被動式產品，亦有機會超越主動操作策略。　

聯邦台灣精彩50將於今（16）日進行首次除息，配息基準日為7月15日，預計股息將於8月8日發放。單次配息金額為0.38元，採半年配息制，成分股涵蓋台灣市值前50大企業，並透過個股權重平衡設計，以控管集中風險。

隨著7月台股進入配息高峰，現金股息入袋後如何有效配置，已成為投資人關注焦點。聯邦投信行銷業務處協理何彥樟觀察，近來持股結構均衡的市值型ETF，逐漸成為股息再投入的優先選擇，都可考慮將股息再投入，透過入手價格較低的市值型ETF，以參與台股未來表現。

何彥樟分析，各類ETF產品因投資策略與費用結構不同，配息水準呈現差異，投資人應視自身投資目標選擇適合的配置工具。例如，偏好月月有息的投資人，可選擇月配型產品增加現金流彈性；而追求高年化收益者，則可觀察半年或季配型產品的實質股利率與歷史穩定性。

保德信市值動能50 ETF經理人張芷菱表示，目前台股基本情境仍維持獲利正成長，且競爭優勢不變，特別是中美貿易戰後可能促使供應鏈轉移，屆時台廠將為最大受惠者，預期台股評價可望維持於15至16倍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

「TMD」會是台股今年走勢…蛤不是罵髒話？股添樂：台積電、聯發科、台達電

台股ETF人氣王換人當！00961除息行情爆發 榮登成交量冠軍

台股上漲220點收22,835點 台積電上漲15元收1,110元

台積電攻上1100元 台股盤中急拉震盪拚站穩22800點

相關新聞

主動式台股ETF 績效狂飆 靈活操作成致勝關鍵

受輝達H20晶片可望獲准在中國銷售消息激勵，台股昨（15）日上漲220點收22,835點，單日漲幅0.9%。觀察四檔主動...

美股ETF長線展望樂觀 法人看好 建議可逢低布局

美國總統川普競選時承諾延續2017年的減稅措施，此法案有利傳統能源股，且降低半導體製造商在美設廠成本，赴美設廠的台灣半導...

台股市值型ETF新兵帶勁 被動式投資如何掌握大盤成長

觀察今年發行的台股市值型ETF新兵的總報酬，富邦旗艦50、保德信市值動能50、聯邦台灣精彩50、華南永昌優選50，近一個...

海外ETF 錢潮滾滾來

輝達市值突破4兆美元，也推動美股主要指數再度改寫歷史新高，不過，海外ETF規模整體規模並未受到帶動，反應關稅、匯率等的波...

台積電上調全年營收預期？ 這些市值型ETF新兵有「積」可趁

台積電（2330）即將在7月17日舉辦法說會並公布第2季財報，有外資報告提到，台積電對美國1,650億美元投資，將獲得川...

主動式ETF規模王換人坐 00981A、00984A規模創新高

2025年是主動式ETF元年，競爭比拚激烈，盤面上主動式ETF檔數來到五檔，合計總規模來到123.34億元，再度改寫新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。