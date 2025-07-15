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主動式台股ETF 績效狂飆 靈活操作成致勝關鍵

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主動式台股ETF 氣盛。聯合報系資料照
主動式台股ETF 氣盛。聯合報系資料照

受輝達H20晶片可望獲准在中國銷售消息激勵，台股昨（15）日上漲220點收22,835點，單日漲幅0.9%。觀察四檔主動式台股ETF股價亦全數走揚，其中三檔單日漲幅打敗大盤，由主動群益台灣強棒（00982A）漲2.2%居冠，主動統一台股增長、主動野村臺灣優選亦雙雙超過1%。

以近一周績效表現來看，以主動群益台灣強棒上漲3%表現最佳，主動統一台股增長也漲2.3%，主動野村臺灣優選漲幅則打平加權指數同期的2.1%漲幅。

群益投信台股主動式ETF研究團隊表示，近期台股站穩所有均線之上，且大盤融資處於2,200多億元低量，籌碼亦未失控，仍相對有利後市表現，但考量短期美台關稅稅率仍受關注，於市場訊息交錯下，股市呈區間波動可能性偏高，操作宜著重選股、靈活調整；主動式台股ETF結合ETF的投資便利性，以及主動式基金的靈活操作，能因應市況變化，快速的調整投資組合內容，更加適合用於當前變化多端的投資環境，尋求爭取超額報酬的機會。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易指出，雖然美台關稅協商結果受到關注，不過未來影響程度評估將呈現邊際效應遞減，加上全球人工智慧（AI）大趨勢方興未艾，台系供應鏈商可望持續受惠，內需方面也保有韌性，故整體而言中長期台股表現仍值關注。在產業布局方面，AI仍是當前市場主流，台灣因具有完整的AI產業鏈，自IC設計、晶圓代工、封裝測試、伺服器等領域都具備強勁的競爭實力，相關類股表現值得關注。而在非電族群方面，則可留意生技、行動支付、高殖利率類股的表現。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤分析，台股近期表現不俗，主要受惠於國際地緣政治變數降低，以及聯準會有望提前降息兩大因素，進一步提振市場情緒。即便台股仍面臨匯損、關稅談判等變數，但市場對此已有預期；因此，只要企業的本業獲利持續成長，若第3季股市因不確定性因素而出現回檔，對投資人來說，反而是再次入場的布局良機。現階段投資策略建議「選股不選市」，可關注AI產業鏈、摺疊手機、400G與800G交換器與光纖受惠供應鏈，和電子紙等相關受惠廠商。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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