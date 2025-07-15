美股ETF長線展望樂觀 法人看好 建議可逢低布局

美國總統川普競選時承諾延續2017年的減稅措施，此法案有利傳統能源股，且降低半導體製造商在美設廠成本，赴美設廠的台灣半導體大廠有望受惠，投信法人建議，看好美股長線基本面的投資者，可以逢低伺機布局相關ETF。

川普將一次性減稅、削減開支，並將邊境安全投資納入法案，總規模高達3.3兆美元，涵蓋4.5兆美元減稅與超過1.1兆美元支出刪減，此外，永久延長部分企業稅優惠也是一大利多。川普盛讚此法案將如火箭飛船般推升美國經濟。

美國整體數據顯示經濟基本面穩健，不過對未來景氣與貨幣政策保持審慎，市場預期美國聯準會（Fed）降息次數提升，有利美股整體表現，法人指出，受惠於AI技術崛起，將為美股增添強勁動能。其中，大型成長股憑藉強勢增長機會與控制風險能力，成為投資首選。

永豐投信指出，川普系列政策利於美國多個產業，尤其是企業減稅、提高關稅等議題，目的是帶動各大美國企業將製造業務轉移回美國，創造更多的就業機會，直接提升本土企業競爭力，盈利提升可望直接反映在EPS表現上。在關稅降溫及美國企業財報強勁支撐下，正面看待美股後續發展，美股走勢仍會回歸基本面，聚焦美股企業價值迎接下半年成長。美國科技巨頭資本支出與銷售之比創新高，互動媒體和軟體產業的資本支出與銷售之比平均為21.2%和16.5%，在最近四個季度資本支出領先。晶片大廠輝達第1季度資本支出創下26億美元的歷史新高，年成長75%，市值衝破4兆美元，展望後續美股有望表現亮眼。

富蘭克林證券投顧表示，美國股市再創新高，因美國參眾兩院國慶日前通過大而美法案，市場以正面反應其將可刺激經濟成長；採購經理人數據和就業報告大多優於預期，再加上美國和越南達成貿易協議，市場期待主要國家最終關稅可低於4月2日宣布的水準。

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