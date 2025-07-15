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台積電上調全年營收預期？ 這些市值型ETF新兵有「積」可趁

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台積電（2330）即將在7月17日舉辦法說會並公布第2季財報，有外資報告提到，台積電對美國1,650億美元投資，將獲得川普政府的豁免，因此台積電盤中來到近期高點1,115元，也同步帶動加權指數盤中創下4月股災以來新高22,888點。圖／路透
台積電（2330）即將在7月17日舉辦法說會並公布第2季財報，有外資報告提到，台積電對美國1,650億美元投資，將獲得川普政府的豁免，因此台積電盤中來到近期高點1,115元，也同步帶動加權指數盤中創下4月股災以來新高22,888點。圖／路透

台積電（2330）即將在7月17日舉辦法說會並公布第2季財報，有外資報告提到，台積電對美國1,650億美元投資，將獲得川普政府的豁免，因此台積電盤中來到近期高點1,115元，也同步帶動加權指數盤中創下4月股災以來新高22,888點。華南永昌投信表示，受惠於AI產業的需求旺盛，預計台積電將上調全年營收預期，在台積電的帶動之下，今年以來成立的市值型ETF表現同步亮眼。

觀察今年以來成立的台股市值型ETF，保德信臺灣市值動能50 ETF（009803）、聯邦台灣精彩50 ETF（009804）及華南永昌台灣優選50 ETF（009808），台積電的占比約莫三成左右，因此在台積電的帶動之下，7月15日收盤價都創下掛牌以來新高。

華南永昌台灣優選50 ETF經理人蔣松原表示，在AI晶片需求迅速升溫的帶動下，台積電的技術領先優勢將進一步鞏固市場地位，為未來長期成長奠定穩固基礎，因此台積電占比對於台股市值型ETF的表現可說是舉足輕重。

蔣松原強調，今年以來掛牌的台股市值型ETF都強調「再進化」，而其中各有奧妙，譬如華南永昌台灣優選50ETF主打「護城河概念」，保德信臺灣市值動能50 ETF及富邦台灣旗艦動能50 ETF（009802）則主打「動能」，而聯邦台灣精彩50 ETF則強調是第三檔0050，雖當中巧妙各有不同，但對台積電的看好程度倒是英雄所見略同。

蔣松原進一步指出，隨著AI的發展，客製化半導體（ASIC）已成為下一代晶圓代工的兵家必爭之地。日前，美國半導體公司Marvell宣布計劃與台積電在3奈米以下先進製程方面展開合作並計劃採用台積電的矽光子技術，此舉將更鞏固台積電的地位，相關台股市值型ETF的股價亦可望跟著水漲船高。

2025年成立台股市值型ETF。資料來源：各大投信網站 統計至7/15
2025年成立台股市值型ETF。資料來源：各大投信網站 統計至7/15

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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