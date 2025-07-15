主動式ETF規模王換人坐 00981A、00984A規模創新高

2025年是主動式ETF元年，競爭比拚激烈，盤面上主動式ETF檔數來到五檔，合計總規模來到123.34億元，再度改寫新高。其中，主動統一台股增長（00981A）以些微差距，超車主動群益台灣強棒（00982A），成為新任的主動式ETF規模王。

依據主動式ETF規模表現來看，截至15日，主動統一台股增長38.03億元、主動群益台灣強棒37.89億元、主動野村臺灣優選（00980A）24.17億元、主動安聯台灣高息（00984A）12.89億元、主動中信ARK創新（00983A）10.35億元。其中，主動統一台股增長和主動安聯台灣高息規模都改寫自身新紀錄。

至於在主動式ETF淨值表現上，五檔陸續在5月至7月間掛牌，發行價都是10元，目前成立時間最久的主動野村臺灣優選，淨值11.55元也是最高；再來是5月27日掛牌的主動統一台股增長11.42元；5月22日掛牌的主動群益台灣強棒11.21元，暫居第三；五檔主動式ETF中唯一海外標的的主動中信ARK創新10.7元，於6月18日掛牌；至於掛牌第二個交易日的主動安聯台灣高息淨值為9.96元。

群益投信台股研究團隊表示，今年市場仍將持續聚焦於川普政策方向、聯準會降息動向、全球經濟成長概況，消息面上或可為金融市場增添波動，不過經濟仍維持溫和成長態勢，因此市場風險相對有限，今年權益型資產表現仍然值得期待，只是需要更謹選資產並著重資產品質，台股高息ETF或是主動是台股基金就是介入台股不錯的選擇。整體看來，台股短期仍易受關稅消息所影響，但在AI熱度不墜的利多加持下，台股後市可期，若有回檔，皆為布局中長線投資的最佳時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。