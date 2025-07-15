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ETF新兵報到！009810明掛牌 買輝達和這些藍籌股

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
保德信全球藍籌（009810）將於16日掛牌，淨值為15.01元，規模6.55億元，帶動今年新掛牌ETF檔數來到23檔。ETF示意圖。圖／AI生成
保德信全球藍籌（009810）將於16日掛牌，淨值為15.01元，規模6.55億元，帶動今年新掛牌ETF檔數來到23檔。ETF示意圖。圖／AI生成

保德信全球藍籌（009810）將於16日掛牌，淨值為15.01元，規模6.55億元，帶動今年新掛牌ETF檔數來到23檔，包含八檔海外股ETF、五檔債券ETF、五檔主動式ETF、四檔台股ETF、一檔加掛外幣的債券ETF。

根據保德信官網資料，截至15日，保德信全球藍籌目前共有93檔成分股，前十大持股及權重依序為輝達（NVIDIA）12.1%、微軟11.37%、蘋果9.47%、亞馬遜6.48%、博通3.94%、Alphabet（GOOGL US）3.21%、Alphabet（GOOG US）2.61%、摩根大通銀行2.44%、禮來1.91%、埃克森美孚1.49%。

保德信全球藍籌這是保德信投信第二檔ETF，7月7日成立，採新台幣計價，ETF類型為海外股票ETF，保管銀行是中國信託商業銀行，收益分配採年配，ETF經理人是黃相慈，經理費為0.8%、保管費為0.2%。

保德信全球藍籌追蹤標普全球100指數，該指數採自由流通市值加權，採樣母體來自標普全球1200指數成分股，並根據全球業務覆蓋度、行業代表性、流動性和規模進行篩選，聚焦全球大型企業，涵蓋全球主要國家與產業，掌握全球股票市場中具有市場重要地位的跨國藍籌企業，並於每年3、6、9、12月進行成分股審核調整。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 中國信託商業銀行 ETF

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