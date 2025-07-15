股息別閒著！「低價市值型 ETF」崛起 小資靈活布局新寵

隨著7月台股進入配息高峰，現金股息入袋後如何有效配置，已成為投資人關注焦點。法人觀察，近來具價格親民、持股結構均衡的市值型ETF，逐漸成為股息再投入的優先選擇，不僅操作靈活，更有望兼顧報酬與風險控制。

觀察今年發行的台股市值型ETF新兵的總報酬都表現不俗，如富邦旗艦50（009802）、保德信市值動能50（009803）、華南永昌優選50（009808）等，績效表現皆優於台股大盤。

法人分析，傳統市值型ETF高度貼近台股整體走勢，在多頭行情中具備同步上行的優勢，但若能進一步納入持股上限控管，便可有效分散特定權值股波動風險。

聯邦009804即採「單一成分股不超過30%」的設計，減少台積電（2330）一檔股票對整體報酬的主導性，在現階段表現較優異，波動較顯穩健且淨值創新高的主因。

值得注意的是，低價市值型ETF，相對於0050分割後近50元、006208超過百元的價格門檻，提供投資人整張買進的便利性，有效避免零股溢價買貴的情形。

加上具備配息穩定、流動性佳、支援質押與借券等功能，兼具收益性與資金彈性，在股息再投入的配置邏輯中顯得格外實用。

另方面，考量許多投資人持有台積電部位已達一定比例，在台積電股價處於相對高檔之際，適度進行逢高調節、轉入具分散機制的低價市值型ETF，有助於平衡成長參與與風險控制。

整體上，將股息再投入績效表現佳、價格基期低、結構均衡的市值型ETF，不僅有望延續市場上漲紅利，也有助於強化整體投資組合的穩定度與靈活性，為中長期布局提供更具效率的解方。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。