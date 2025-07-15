ETF新兵反攻老將 009804近月搶下市值型黑馬寶座

台股ETF市場再掀話題，今年來市值型ETF新兵悄悄竄起。值得注意的是，聯邦台灣精彩50（009804）近月績效超車兩檔老將ETF、逼近主動型ETF，搭配7月除息旺季啟動，成為資金新寵。

觀察今年發行的台股市值型ETF新兵的總報酬都表現不俗，富邦旗艦50（009802）、保德信市值動能50（009803）、聯邦台灣精彩50（009804）、華南永昌優選50（009808），近一個月報酬率都落在4.4%至6.5%之間，全數市值型相關ETF近一周及一個月全數優於台股大盤，表現亮眼。

其中，聯邦台灣精彩50（009804）成為近月黑馬，表現優於兩檔代表性老牌市值型ETF元大台灣50及富邦台50，甚至小幅勝過主動式ETF，顯示在當前台股市場環境下，經過設計優化的且費用率低的被動式產品，亦有機會超越主動操作策略。

值得留意的是，聯邦台灣精彩50（009804）即將於16日進行首次除息，配息基準日為7月15日，預計股息將於8月8日發放。配息方面，009804單次配息金額為0.38元，採半年配息制，成分股涵蓋台灣市值前50大企業，並透過個股權重平衡設計，以控管集中風險。

隨著7月台股進入配息高峰，現金股息入袋後如何有效配置，已成為投資人關注焦點。聯邦投信行銷業務處協理何彥樟觀察，近來持股結構均衡的市值型ETF，逐漸成為股息再投入的優先選擇，都可考慮將股息再投入，透過入手價格較低的市值型ETF，以參與台股未來表現。

何彥樟分析，各類ETF產品因投資策略與費用結構不同，配息水準呈現差異，投資人應視自身投資目標選擇適合的配置工具。例如，偏好月月有息的投資人，可選擇月配型產品增加現金流彈性；而追求高年化收益者，則可觀察半年或季配型產品的實質股利率與歷史穩定性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。