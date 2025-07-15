AI引領COIN、PLTR續創天價 這檔海外主動式ETF再創掛牌新高

近期資本市場創新題材齊發，加密貨幣與AI應用熱潮交織，帶動科技股全面回神。首先，比特幣價格再度突破歷史新高，引爆市場對區塊鏈與加密貨幣生態系的投資熱情；另一方面，AI題材持續發酵，大數據與智慧決策服務商Palantir（PLTR）股價一路走高，市值持續攀升，成為AI商用化代表性企業之一；廣告科技平台The Trade Desk亦因傳出即將納入S&P 500指數而股價大漲，成為資金新寵。

種種創新題材利多不斷，也激勵相關概念ETF表現。包含聚焦加密貨幣產業的國泰數位支付服務ETF（00909），以及近期掛牌的中信ARK創新主動式ETF（00983A），近期表現亮眼，尤其00983A 15日量價齊揚，終場收在10.79元，再創掛牌以來新高。

觀察00983A持股，第一大成分股Coinbase（COIN）與第五大成分股Robinhood（HOOD）皆屬加密貨幣與區塊鏈相關概念股，近期股價同步刷新新高紀錄，展現資金對數位資產交易平台的強勁信心。Palantir為00983A第二大持股。日前傳出將納入S&P 500指數、股價大漲的廣告科技平台The Trade Desk，則是00983A第22大持股，顯示這波資金轉向創新科技板塊的風潮方興未艾， 00983A核心成分股可望迎來強勁上漲動能。

中國信託投信表示，00983A前十大持股中，有7檔與AI廣告與數位經濟高度相關企業，包括Meta、Shopify、Roku、Spotify等，皆搭上AI導入與數位廣告優化成長浪潮，布局方向緊扣未來科技發展主軸。尤其在AI助攻下，廣告投放效率與精準度大幅提升，有望觸發新一波業績成長「奇點」。

00983A經理人唐祖蔭表示，00983A為台股少數聚焦顛覆式創新、具高度主動選股彈性的ETF，能即時掌握市場新題材與新趨勢。目前其持股涵蓋AI運算、電動車、雲端平台、加密金融與數位娛樂等五大創新主軸，具備高度成長性與未來性。

唐祖蔭指出，面對美股震盪與投資環境多變，選擇具備主動調整能力、且掌握顛覆式創新趨勢的ETF，有助投資人長線掌握未來產業浪潮。隨著AI與區塊鏈應用深化，00983A後市表現值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。