00918大戶秀股息入帳！單次配息逾228萬元掀羨慕潮

Threads上有投資人Grace曬出00918 ETF最新股息入帳金額，單次高達2,284,703元，引發社群熱烈討論。

原PO坦言，過去每月存00929時還會頻繁發文，轉戰00918季配後，反而差點忘記記錄，幸好有設定手機提醒。她也預告，下週將持續加碼00918，看好配息穩定成長。

不過，也有網友關注大華投信因「平準金」納入配息來源，遭金管會糾正，未來配息是否受影響。對此，原PO表示已詢問官方，得到「會計項目寫錯，不影響配息」的回應，但她坦言這種說法僅供參考，仍以實際配息為主。

羨慕聲浪不斷，有人發現原PO持股超過3200張、市值上看七千萬元，不僅被封為「大神」，還開玩笑說全家靠這股息就能吃不完。面對關心，她透露本金約六千萬元，日常則是全職家庭主婦，享受陪伴家人的時光。

至於不少人關心定期定額策略與ETF選擇，原PO建議若追求現金流可選00918、00919、0056等高股息ETF，若偏好資本成長則可考慮市值型ETF如0050、006208。她強調，00918成分股分散，規模仍有成長空間，是她看好原因之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。