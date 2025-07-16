市值型ETF會越賣越少？網曝「淨值上升關鍵」：0050報酬勝高股息

市值型ETF會因定期賣出而「越賣越少」？一名網友近日在PTT發文提問，他質疑長期依賴市值型提領生活資金是否有風險，與高股息ETF相比是否更容易「破產」。該問題引起不少網友討論，一派認為這是對投資邏輯的誤解，強調市值型與高股息本質不同、各有優缺，而多數回應聚焦於「報酬來源」、「風險承受」、「投資週期」等關鍵面向。

有網友回文直指，市值型ETF若年成長率高於提款率，淨值自然會上升，不會「越賣越少」。並指出高股息ETF本質上是以現金配息吸引投資人，但多數成分股成長性有限、報酬偏保守。市值型則以貼近市場整體表現為目標，在牛市中往往能創造更高回報。他們認為關鍵在於「成長是否能覆蓋開銷」，而非單純比拼配息與否。

討論串中，有網友支持市值型ETF，指出近年來如SP500、0050等市值型標的長期報酬表現優於大部分高股息商品，「市值型上槓也可以撐得住大跌」、「13年報酬低不代表長期無效」。亦有人認為若能有效控管風險、市值型長期持有仍是理財利器。然而，也有質疑聲音認為過去如2000年～2013年等期間，市值型ETF表現不佳，長期報酬與定存相去不遠，「你以為長期一定賺？SPY也曾走過15年報酬趨近於零的時期」。

高股息陣營則主張穩定現金流才是抗震關鍵，「配息率5%就能每年領息不動本」、「0056雖然報酬慢，但心臟壓力小」，也有人點出「高股息不等於報酬高」，尤其成分股波動大、填息難度高時，收益恐被低估。另有網友補充「產業週期影響巨大」、「不同ETF策略應依需求調整」，並強調工具選擇須搭配個人風險承受度、資金規模及投資年限。

此外，討論中對於知名財經作家「周教授」的言論與商品推薦也產生爭議，部分網友批評其「工商與書中理論矛盾」、「言行不一」，但也有人為其辯護「策略簡單對小白有幫助」。整體而言，這場市值型與高股息之爭沒有標準答案，但可見投資策略仍需依市場週期與個人狀況調整，而非盲目崇拜單一指標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。