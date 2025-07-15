問00904填息是否有戲…挨酸「廣告文」？ 不給臉：只聽過00940欸

新光臺灣半導體30（00904）本季配息一舉從0.15元跳升到0.48元，掀起投資圈熱議。PTT有網友直言，這檔主打台積電、聯發科等半導體概念的ETF，配息猛增背後多半反映資本利得，短線族想趁「填息行情」搶進場，但也擔心市場氛圍不穩，猶豫該不該下手。

原PO坦言，自己策略是等填息就出場，專吃本季「配特別多」的紅利。只不過，近期政策消息反覆，尤其關稅議題一日三變，讓人摸不透今年填息力道是否能複製過往。

針對這波配息話題，不少網友吐槽簡直像業配，有人甚至回「我只聽過00940」、「00940還比較有戲，至少大家都聽過」，直接無視00904熱度。

另一方面，也有網友肯定00904前兩季填息速度快，「不敢說100%，是可以試試看」、「豆腐吃起來 一人一塊！」但也有提醒「本來就是有風險，要設好停損」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。