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台股ETF人氣王換人當！00961除息行情爆發 榮登成交量冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
00961強勢奪冠！台股ETF成交量排行榜今日出現大洗牌，富蘭克林華美「FT臺灣永續高息」（00961）在除息前最後買進日吸引大量資金搶進，以71,165張勇奪成交量第一，超車0050、0056等老牌ETF，展現高股息產品強大吸金力。中央社
00961強勢奪冠！台股ETF成交量排行榜今日出現大洗牌，富蘭克林華美「FT臺灣永續高息」（00961）在除息前最後買進日吸引大量資金搶進，以71,165張勇奪成交量第一，超車0050、0056等老牌ETF，展現高股息產品強大吸金力。中央社

台股ETF市場今日成交量排行榜出現驚人變化，由富蘭克林華美投信發行的「FT臺灣永續高息」（00961）挾帶除息前最後買進日的強勁動能，吸引大量買盤湧入，最終以71,165張的巨量，一舉超車常勝軍元大台灣50（0050）的67,512張與元大高股息（0056）的49,234張，跌破市場眼鏡，風光奪下本日成交量冠軍寶座，凸顯高股息產品的強大吸金魅力。

今日台股在權王台積電（2330）攻上1110元的帶動下，加權指數終場上漲220.97點，收在22,835.94點、漲幅0.98%，穩守高檔。

市場熱絡氣氛也反映在ETF交易上，除前三名外，成交量排行依序為：群益台灣精選高息（00919）45,903張、元大台灣價值高息（00940）33,321張、國泰永續高股息（00878）30,755張、復華台灣科技優息（00929）20,216張、大華優利高填息30（00918）13,473張、富邦台50（006208）10,728張，以及富邦特選高股息30（00900）的9,693張。

00961這波買氣引爆點，來自其誘人的除息行情。該ETF將於明日（16日）進行除息，每單位預計配發0.115元現金股利，換算年化配息率上看15%，吸引大量尋求收益的投資人搶在最後交易日卡位。

值得注意的是，儘管00961今日成交量創新高，但溢價率仍維持在0.32%的合理區間，顯示資金行情仍具支撐。法人預期，明日除息後，在市場資金充沛及高股息題材持續發酵下，買盤動能可望延續，後市表現值得期待。

理財專家分析，現階段投資人偏好「有息收、又有成長」的標的，高股息ETF正好滿足此需求。在AI趨勢明確的背景下，選擇能參與AI供應鏈，又能提供穩定現金流的ETF，成為進可攻、退可守的穩健策略。

富蘭克林華美00961基金經理人江明鴻指出，台股擁出口暢旺、除權息旺季與外資回補等三大利多，多頭格局穩固。本週市場將關注美國CPI數據與台積電法說會，雖財報季可能加劇市場波動，但NVIDIA GB200、蘋果iPhone 17等新品已進入拉貨前期，為供應鏈提供支撐。他建議，在AI長線需求不變下，任何因短期消息面引發的拉回，都是績優股與高股息ETF的布局良機。

今日台股ETF成交量排行
代碼股票名稱成交量(張)
00961FT臺灣永續高息71165
0050元大台灣5067512
0056元大高股息49234
00919群益台灣精選高息45903
00940元大台灣價值高息33321
00878國泰永續高股息30755
00929復華台灣科技優息20216
00918大華優利高填息3013473
006208富邦台5010728
000900富邦特選高股息309693

資料來源：CMoney 資料日期：2025.07.15

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 供應鏈 NVIDIA ETF 00961臺灣ESG永續高息 0056元大高股息 0050元大台灣50

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