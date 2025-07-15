台股ETF人氣王換人當！00961除息行情爆發 榮登成交量冠軍

台股ETF市場今日成交量排行榜出現驚人變化，由富蘭克林華美投信發行的「FT臺灣永續高息」（00961）挾帶除息前最後買進日的強勁動能，吸引大量買盤湧入，最終以71,165張的巨量，一舉超車常勝軍元大台灣50（0050）的67,512張與元大高股息（0056）的49,234張，跌破市場眼鏡，風光奪下本日成交量冠軍寶座，凸顯高股息產品的強大吸金魅力。

今日台股在權王台積電（2330）攻上1110元的帶動下，加權指數終場上漲220.97點，收在22,835.94點、漲幅0.98%，穩守高檔。

市場熱絡氣氛也反映在ETF交易上，除前三名外，成交量排行依序為：群益台灣精選高息（00919）45,903張、元大台灣價值高息（00940）33,321張、國泰永續高股息（00878）30,755張、復華台灣科技優息（00929）20,216張、大華優利高填息30（00918）13,473張、富邦台50（006208）10,728張，以及富邦特選高股息30（00900）的9,693張。

00961這波買氣引爆點，來自其誘人的除息行情。該ETF將於明日（16日）進行除息，每單位預計配發0.115元現金股利，換算年化配息率上看15%，吸引大量尋求收益的投資人搶在最後交易日卡位。

值得注意的是，儘管00961今日成交量創新高，但溢價率仍維持在0.32%的合理區間，顯示資金行情仍具支撐。法人預期，明日除息後，在市場資金充沛及高股息題材持續發酵下，買盤動能可望延續，後市表現值得期待。

理財專家分析，現階段投資人偏好「有息收、又有成長」的標的，高股息ETF正好滿足此需求。在AI趨勢明確的背景下，選擇能參與AI供應鏈，又能提供穩定現金流的ETF，成為進可攻、退可守的穩健策略。

富蘭克林華美00961基金經理人江明鴻指出，台股擁出口暢旺、除權息旺季與外資回補等三大利多，多頭格局穩固。本週市場將關注美國CPI數據與台積電法說會，雖財報季可能加劇市場波動，但NVIDIA GB200、蘋果iPhone 17等新品已進入拉貨前期，為供應鏈提供支撐。他建議，在AI長線需求不變下，任何因短期消息面引發的拉回，都是績優股與高股息ETF的布局良機。

今日台股ETF成交量排行 代碼 股票名稱 成交量(張) 00961 FT臺灣永續高息 71165 0050 元大台灣50 67512 0056 元大高股息 49234 00919 群益台灣精選高息 45903 00940 元大台灣價值高息 33321 00878 國泰永續高股息 30755 00929 復華台灣科技優息 20216 00918 大華優利高填息30 13473 006208 富邦台50 10728 000900 富邦特選高股息30 9693 資料來源： CMoney 資料日期：2025.07.15

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。