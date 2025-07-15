美元便宜前進美股更划算 00971長線動能受關注

美國創新研發龍頭ETF（00971）經理人林怡君表示，統計美元指數偏弱年度，與此同時美股大多上漲，即便換算以新台幣計價仍有不錯表現，用新台幣投資美元及美股潛力更佳，例如2009、2012-2013、2016- 2017、2019-2020與2023年，S&P 500指數以台幣計價平均漲幅達19.69%，NASDAQ指數平均則達29.7%；若聚焦各產業研發龍頭、以彭博研發龍頭指數為代表，同期間平均表現更達30.78%。

野村投信表示，市場已逐漸對關稅政策免疫，反而將焦點重新回到AI與就業市場基本面，市場預期美龍頭企業獲利將向上修正，美國創新研發龍頭ETF聚焦在研發龍頭，可望追求比美股大盤更具爆發力的股價成長動能，投資人可把握現階段市場的投資機會。

野村投信投資策略部副總張繼文進一步指出，當美元指數表現強勢時往往代表市場風險趨避，但若美元指數偏弱時普遍為股市多頭，此外，弱勢美元更確保美股下半年的盈餘上修動能。此外，美元偏弱往往更有利美股企業、美國經濟韌性依舊，美國總統川普提出規模4.2兆美元的減稅方案，以及企業可望豁免於全球最低稅負制，將帶來助益，尤其研發龍頭在國際市場上的競爭力，進而推動相關公司營收獲利與股價表現，加上這些龍頭企業具備較強的技術優勢和議價能力，基本面相對穩健，面臨市場劇烈波動時，較能有效抵禦外部風險。近期的市場波動為長期投資者創造了以更具吸引力的估值來持有優質研發龍頭公司的絕佳機會。過去經驗顯示，想買美元更要同時買美股，價值與成長潛力兼顧，創新研發龍頭更值得關注，00971積極布局美國研發龍頭企業，長線成長動能令人期待。 美元指數不同情境時用新台幣投資美元/美股平均表現。(資料來源：Bloomberg，2007/12/31-2024/12/31)

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