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0056配越多越香？陳重銘搖頭「股利占比太低」：來源不穩、不如00882純粹

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

高股息ETF要配息越多越好嗎？毋湯喔！你要看配息是怎樣來的。

來看看元老級的0056，主要是由股利所得、平準金、資本利得這3個組合。讓人憂心的是股利所得的占比很低，偏偏這又是ETF最穩定且主要的收入來源，平準金跟資本利得，卻是不穩定的來源。

像是00940因為規模縮水，無法配發平準金；而且股價破發，也就表示沒有賺到資本利得。於是00940只能配發股利所得，但是缺乏平準金跟資本利得的加持，00940每月就是配發個0.03、0.04，只能說有比沒有好。

沒辦法，因為台灣股市在歷史相對高點，成分股的殖利率都變低了，而且還有股價下跌的風險。這也就是台股高股息ETF普遍的問題，今年以來大多都是負報酬。

從2024年4月1日，00940上市統計起，00940報酬率為-2.59%，0056則是1.54%，一年下來幾乎都是在原地踏步。也就是說0056儘管過去每季拿出1.07元的高配息，但是股價卻不給力，投資人是領到股利卻賠上價差。

反觀中信中國高股息（00882），過去一年卻紮紮實實給出了42.27%的高報酬，而且00882最值得稱讚一點，就是股利裡面完全沒有參雜平準金跟資本利得喔！都是100%的股利所得。

00882上市以來已連 4 年發放股利，合計 3.78 元，近 4 年平均現金殖利率為6.32%（取自：Yahoo）。

大陸股市在經歷過去幾年的動盪後，如今算是從谷底往上，相較於台灣股市在高山上，陸股的機會只會更大。

提醒一下，00882即將在明天（7月16日）除息0.55元（半年配），今年全配發1.08元，殖利率約8%，算是不錯的。而且他的股利很純，100%股利所得喔，想要參與領息的投資人，今天是最後的進場日。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 00940元大臺灣價值高息 00882中信中國高股息 0056元大高股息

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