亂世投資的新解方 這ETF追蹤指數持續領先東證與日經表現帶勁

根據日本總務省6月27日公布最新資訊，東京6月核心消費者物價指數（CPI）年增3.1%，不只日本第1季GDP年化季增率終值由-0.7%上修至-0.2%，5月經濟景氣觀測調查目前指數也從42.6上升至44.4，顯示日本經濟正邁向強韌的正向訊號擺脫通縮，有望再為股市前景加分。

2025年春鬥結果更是創34年以來新高，薪資成長可望刺激更多消費，推動企業獲利成長，帶領經濟成長邁向更全面性的正循環。日本走出失落的30年，NISA日本個人儲蓄帳戶計劃參與率提升，有效引導民間資金從儲蓄流向股票與ETF等風險性資產，激發強勁的內資投資動能。東京證券交易所持續致力於公司治理改革，以及升息預期與通膨環境持續發酵下，帶動資金轉向日股，顯示日股仍具投資吸引力，有利於後市表現，日本題材ETF有望續為資金青睞標的。

野村日本價值動能高息ETF（00972）基金經理人張怡琳表示，日本在升息預期與通膨環境持續發酵下，金融類股的表現尤為亮眼，利率上升將直接提升銀行與保險機構的利差與投資收益，也推動整體金融評價重估的機會。對於投資人而言，若希望掌握這波日股行情，建議投資人可聚焦日本內需金融產業。

根據統計，00972所追蹤的彭博日本價值動能高息指數，金融類股為權重最高的產業，占比達23.4%。日本央行結束負利率自2024年3月19日開始，將基準利率提高到0.1%以來，00972追蹤彭博日本價值動能高息指數，金融類股漲幅達22.37%，帶動整體指數上漲13.77%，明顯優於同期東證報酬指數的7.53%在全球經局勢動盪的背景下，體現出日股優勢與關鍵位置。

張怡琳表示，若進一步觀察指數中表現亮眼的金融類股，不乏具備結構優勢與成長動能的代表企業，這些企業不僅基本面穩健，也積極回應公司治理改革，進一步強化股東回饋。在國際關稅政策未明、日本仍具升息壓力的當下，00972透過PBR、EPS成長與高股息三重篩選邏輯，成功掌握這波企業體質強化與評價重估的契機，是投資人因應高通膨環境、布局日股長線成長的重要工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。