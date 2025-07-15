快訊

「健康典範」55歲男罹肺癌！醫師問診揪元兇 竟是妻太愛抱怨

助理遺孀批冷血霸凌 葉元之直球對決：我絕對不是慣老闆

赴日旅遊注意！大阪飯店曝「最討厭旅客做的5件事」 這1項超容易誤犯

11檔台股ETF受益人創高 高息型、市值型、主動式三分天下

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
11檔台股ETF受益人創高。（資料來源:CMONEY、2025/7/11*今年新成立）
11檔台股ETF受益人創高。（資料來源:CMONEY、2025/7/11*今年新成立）

根據集保戶股權分散7月11日最新統計資料顯示，上周新增一檔00984A主動安聯台灣高息ETF增加3,512人，使得總檔數增達74檔，總受益人近一周增加21,020人，總人數達1,124萬9,158人，今年來增加102萬3,322人。

雖然台股ETF受益人並未創新高，不過仍有包括00919群益台灣精選高息、00686R群益臺灣加權反1、00982A主動群益台灣強棒、00663L國泰臺灣加權正2、0050元大台灣50、00980A主動野村臺灣優選、00981A主動統一台股增長、00984A主動安聯台灣高息等11檔受益人逆勢創高。

整體來看，高息型、市值型、主動式台股ETF三分天下， 00919表現出色連續上榜，4檔主動式台股ETF全數創新高，團隊績效來看，群益投信旗下有3檔上榜最多。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志強調，台股整體產業受惠AI算力需求百倍成長空間，不過仍須留意地緣政策干擾供應鏈與關稅成本轉嫁風險，具技術門檻與全球產業供應鏈布局之關鍵企業，較能掌握規格升級與區域產能轉移雙重契機。

謝明志表示，高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息ETF。中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布局。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易表示，美國川普政府對全球市場課徵對等關稅政策反覆，引發全球資本疑慮及交易秩序紛亂風險已逐漸平復，目前全球AI應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。

陳沅易指出，看好先進製程、IC設計(PMIC,高速傳輸)、CCL/PCB/ABF產業龍頭、高配息AI server ODM&關鍵零組件；非電子部分則是高配息運動休閒龍頭、生技(新藥與CDMO龍頭廠商)、資產管理龍頭、高配息金控和營建商辦龍頭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 00982A主動群益台灣強棒 00981A主動統一台股增長

延伸閱讀

9點44分台股大盤直接突然爆拉？直雲：因為市場快訊傳「這件事情」

00961人氣超車0050與0056！除息行情引爆買盤熱潮、勇奪台股ETF成交量王

11檔台股ETF 受益人創高 整體上周增加2.1萬人

市場觀望關稅結果及台積電法說…台股價跌量縮 外資轉賣

相關新聞

高股息6％是常態？被嗆「狗屁」：0056、00878、00919這輪操作讓長榮漲跌已無法帶動

＊原文發文時間為7月14日 台灣的高股息ETF們從長榮海運6/19除息後就自己拆自己的台拼命賣長榮海運，靠著長榮海運起家的00919賣最兇，把長榮撤出來的錢拿去買了國泰金，富邦金，中信金。 長

亂世投資的新解方 這ETF追蹤指數持續領先東證與日經表現帶勁

根據日本總務省6月27日公布最新資訊，東京6月核心消費者物價指數（CPI）年增3.1%，不只日本第1季GDP年化季增率終...

11檔台股ETF受益人創高 高息型、市值型、主動式三分天下

根據集保戶股權分散7月11日最新統計資料顯示，上周新增一檔00984A主動安聯台灣高息ETF增加3,512人，使得總檔數...

28檔債券ETF明日除息大爆發！00725B年化配息率衝6.88％ 債蛙搶上車

債蛙們先別哭，本月有多檔債券ETF配息率吸睛，明日適逢除息旺日，總計多達28檔債券ETF要除息，季配型中以國泰投資級公司債（00725B）配息0.566元、國泰A級公用債（00782B）配息0.500

川普關稅風暴難撼科技股 定期定額ETF表現搶眼

美國川普政府已向日韓等22個國家發出關稅通知函，最高稅率達50%，並預告將陸續通知其他國家，關稅生效日期延後至8月1日，...

00961人氣超車0050與0056！除息行情引爆買盤熱潮、勇奪台股ETF成交量王

台股ETF市場今日上演驚奇戲碼，成交量冠軍寶座不再是熟悉的元大台灣50（0050）或元大高股息（0056）。由富蘭克林華美投信發行的FT臺灣永續高息（00961），在除息前最後買進日的強力磁吸效應下，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。