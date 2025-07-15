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高股息6％是常態？被嗆「狗屁」：0056、00878、00919這輪操作讓長榮漲跌已無法帶動

聯合新聞網／ 都明白的存股筆記
高股息ETF今年大幅調節長榮海運，00919等成分股資金轉向金融股，長榮海運股價自除息後回檔，近期ETF買盤回流助攻反彈。金融與電子股站高點，高股息ETF未來配息能否維持高檔成為市場焦點。示意圖。圖／聯合報系資料照片
高股息ETF今年大幅調節長榮海運，00919等成分股資金轉向金融股，長榮海運股價自除息後回檔，近期ETF買盤回流助攻反彈。金融與電子股站高點，高股息ETF未來配息能否維持高檔成為市場焦點。示意圖。圖／聯合報系資料照片

＊原文發文時間為7月14日

台灣的高股息ETF們從長榮海運6/19除息後就自己拆自己的台拼命賣長榮海運，靠著長榮海運起家的00919賣最兇，把長榮撤出來的錢拿去買了國泰金，富邦金，中信金。

長榮海運從除息後的214跌到195，到今天，長榮海運季報快要公佈，高股息ETF們自己害怕起來，終於開始買回，長榮海運因此明顯反彈。

你可以看到這一輪操作下的56789（指：0056、00878、00919），長榮的漲跌已經無法帶動它們，它們現在的股價是跟著金融股和電子股走走的，而金融股和電子股都已經是山頂，可以預期的就是高股息ETF們會一個一個調降配息，接下來你會看到的。

6/19一直到7/14拼命賣長榮海運賺的價差，希望，能讓高股息ETF們，不要太快配不出10%殖利率。

有很多達人說什麼高股息6%才是常態，這個說法在我看起來就是狗屁，高股息ETF別自甘墮落了吧，拿不出10趴你可以收攤了因為你不是退休族需要的東西。

高股息之所以成氣候，是00919從長榮得到超高股息跟超高資本利得才開始的，所以如果高股息無法透過選股獲得大量資本利得用於配息，那，可以收一收了，股民要的東西你無法提供那你也不需要存在了。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息 0056元大高股息

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